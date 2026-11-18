Sau nhiều năm kể từ khi Lê Công Vinh giải nghệ, bóng đá xứ Nghệ mới lại xuất hiện một tiền đạo trẻ tạo được sức hút đặc biệt như Nguyễn Đình Bắc. Ở tuổi 22, chân sút của CLB Công an Hà Nội đã có 12 bàn thắng cho tuyển Việt Nam, từng bước tiến gần những cột mốc đáng chú ý trong lịch sử đội tuyển. Đình Bắc chưa thể đứng ngang hàng với Công Vinh, nhưng anh đang mang đến hy vọng về một chân sút nội đủ sức trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026 tiếp tục nối dài dấu ấn của Đình Bắc trong màu áo đội tuyển. Tính riêng năm 2026, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 10 bàn. Tổng cộng, anh có 12 pha lập công sau 28 lần khoác áo tuyển Việt Nam. Đây là con số rất đáng chú ý với một cầu thủ mới 22 tuổi, đặc biệt khi Đình Bắc vẫn còn nhiều năm phía trước để phát triển sự nghiệp quốc tế.

Đình Bắc hoàn toàn có thể tiếp bước Lê Công Vinh để trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC

Theo thống kê về những chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam, Đình Bắc hiện chỉ kém một bàn so với cầu thủ đứng thứ tám. Khoảng cách với nhóm xếp thứ năm gồm Văn Quyết, Xuân Son chỉ là bốn bàn. Những cột mốc này cho thấy tiền đạo trẻ đang tiến rất nhanh trên bảng xếp hạng ghi bàn của đội tuyển.

Điều đáng nói là Đình Bắc vẫn còn rất trẻ. Anh có thể tiếp tục nâng cao thành tích trong những năm tới, nếu duy trì được phong độ và trở thành lựa chọn thường xuyên trên hàng công tuyển Việt Nam.

Nhắc đến tiền đạo xứ Nghệ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể không nhớ Lê Công Vinh. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam ghi 51 bàn sau 83 lần ra sân, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Anh từng giành ba Quả bóng vàng, ghi bàn ở cả hai lượt trận chung kết AFF Cup 2008 và đặc biệt là pha đánh đầu lịch sử giúp Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á.

Công Vinh không chỉ là một tiền đạo giỏi ghi bàn mà còn là biểu tượng của bóng đá Nghệ An. Anh sở hữu bản năng săn bàn, khả năng chọn vị trí, sự nhạy bén trong vòng cấm và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Sau khi Công Vinh giải nghệ, bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều tiền đạo tài năng, nhưng chưa có một chân sút xứ Nghệ nào tạo được sức hút tương tự ở đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc đang mở ra hy vọng về một sự tiếp nối. Cầu thủ sinh năm 2004 có phong cách chơi bóng khác với Công Vinh, nổi bật ở tốc độ, khả năng đột phá, kỹ thuật cá nhân và sự tự tin trong những tình huống đối mặt. Anh cũng từng trải qua hành trình không bằng phẳng, từ những ngày phải tạm gác bóng đá để theo đuổi việc học văn hóa, đến khi trở lại sân cỏ và từng bước khẳng định tài năng.

Dĩ nhiên, gọi Đình Bắc là người thay thế Công Vinh không có nghĩa anh đã đạt đến tầm vóc của đàn anh. Khoảng cách giữa 12 bàn và kỷ lục 51 bàn vẫn rất lớn. Công Vinh còn sở hữu sự nghiệp kéo dài, nhiều danh hiệu và những khoảnh khắc lịch sử mà Đình Bắc cần rất nhiều thời gian mới có thể hướng tới.

Nhưng bóng đá luôn cần những thế hệ kế tiếp. Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ xứ Nghệ có quyền hy vọng Đình Bắc sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc tiếp theo của quê hương.