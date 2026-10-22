Người phụ nữ Churu mạnh dạn đổi mới

Chị Touneh Ân với niềm đam mê nông nghiệp

Mạnh dạn đầu tư làm nông nghiệp

Năm 2020, chị Touneh Ân (SN 1995) trở về quê nhà Diom sau thời gian làm dược sĩ tại TP Hồ Chí Minh. Vốn xuất thân trong gia đình có bố mẹ làm nông, Touneh Ân có phần thuận lợi khi bắt đầu công việc mới. Tuy nhiên, với chồng chị, một người vốn sống ở thành phố, làm nông nghiệp vẫn là lĩnh vực còn nhiều bỡ ngỡ.

Hai vợ chồng bắt đầu bằng việc trồng rau ngoài trời, trồng rau trong nhà lưới như hầu hết các gia đình dân tộc thiểu số nơi đây. Nhưng chị Touneh Ân thấy rằng, quá trình sản xuất không thuận lợi như mong đợi, việc kiểm soát sâu bệnh, nấm bệnh gặp nhiều khó khăn. Cây ớt chuông thường chỉ cho thu hoạch một đến hai lứa rồi suy yếu, khiến hiệu quả sản xuất không cao. Nhận thấy cần thay đổi cách làm, chị Ân quyết định vay mượn để đầu tư nhà kính. Theo chị, chi phí xây dựng nhà kính ít nhất khoảng 170 triệu đồng/sào, chưa kể tiền giá thể và cây giống. Đây là khoản đầu tư lớn đối với gia đình trẻ mới bắt đầu lập nghiệp, nhưng chị vẫn lựa chọn thử sức với hướng đi mới.

Từ 6 sào đất được ông bà cho ban đầu, đến nay, chị đã mở rộng diện tích lên 9 sào nhà kính, chuyên trồng ớt chuông. Hệ thống tưới, châm phân và phun thuốc tự động được đưa vào sử dụng, giúp việc chăm sóc cây trồng thuận tiện hơn.

Những ngày đầu, chưa vững kỹ thuật, vợ chồng chị Ân chủ động đến các cơ sở sản xuất rau, hoa trong vùng học hỏi. Từ những hướng dẫn ban đầu, họ tự quan sát, thử nghiệm để hiểu đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và tìm cách chăm sóc phù hợp. “Mọi người chỉ hướng dẫn những khâu cơ bản, còn mình phải tự tìm tòi, rút kinh nghiệm”, chị Touneh Ân chia sẻ.

Hướng đến sản xuất bền vững, chị sử dụng thiên địch và thuốc sinh học để kiểm soát sâu bệnh trong nhà kính. Hiện mô hình trồng ớt chuông mang lại thu nhập bình quân khoảng 1 tỷ đồng/năm. Tuy vậy, theo chị Ân, giá cả và đầu ra, nhất là khi phụ thuộc vào thương lái, vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Truyền cảm hứng cho phụ nữ

Trong khu nhà kính của chị Ân, chị Ma Tiêng, người dân thôn Diom là một trong những lao động thường xuyên. Trước đây, chị Ma Tiêng cùng chị Ân trồng rau, hoa ngoài trời. Khoảng hai năm trở lại đây, chị chuyển sang làm quen với việc trồng và chăm sóc ớt chuông.

Những ngày đầu, chị Ma Tiêng lo lắng vì cây giống có giá trị cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm gãy ngọn, ảnh hưởng đến cây trồng. Sau thời gian được hướng dẫn và trực tiếp làm việc, chị dần thành thạo các công đoạn chăm sóc, thu hoạch. Công việc gần nhà, thu nhập khoảng 250.000 đồng/ngày giúp chị yên tâm gắn bó.

Mô hình trồng ớt chuông của chị Ân hiện tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, trong đó có 4 phụ nữ. Chị ưu tiên giữ lao động ổn định để mọi người quen việc, nâng cao kỹ năng, có thêm thu nhập.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, chị Ân cũng tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương. Bà Võ Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã D’ran cho biết, Touneh Ân là một phụ nữ trẻ, năng động ở địa phương. Những tấm gương như chị Touneh Ân tiếp tục khơi dậy tinh thần tự tin và khát vọng vươn lên, khuyến khích phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là phải thay đổi cách làm truyền thống, ứng dụng khoa học - công nghệ để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trở về buôn làng lập nghiệp, chị Touneh Ân mong muốn câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực để phụ nữ địa phương vượt qua tâm lý tự ti, mạnh dạn học hỏi, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Với chị, tự chủ kinh tế chính là cách để chị em thêm tự tin, từng bước cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.