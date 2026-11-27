Ngày 27/11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã điều tra về hành vi phạm tội của Master Anh Đức (tên đầy đủ là Nguyễn Anh Đức, SN 1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng.

Cũng theo Công an thành phố Hải Phòng, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa học do Đức tổ chức giảng dạy, để quảng bá. Những clip này thu hút một lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy (từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025) và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life (từ tháng 8/2025 đến nay).

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với Cơ quan thuế số tiền là trên 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế Giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là trên 1,2 tỷ đồng.

Một ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của Nguyễn Anh Đức, cũng như các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các bị hại liên quan đến vụ việc trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130 – Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng).