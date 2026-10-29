Lý do Tesla Roadster vẫn là mẫu xe 'phi thực tế'

Theo Motor1, có nhiều lý do để nhận định Tesla Roadster là một mẫu xe "phi thực tế".

Bên cạnh khả năng tự phóng đi bằng một bộ đẩy khí nén, mẫu xe mới của Tesla còn cần thời gian “hồi phục” lên đến hàng giờ sau mỗi lần tăng tốc bằng khí nén kéo dài khoảng 5 giây.

Ông Lars Moravy - Phó chủ tịch kỹ thuật Tesla - gần đây xác nhận bình chứa nitơ của Tesla Roadster từ phiên bản Thrust sẽ cần khoảng 2-6 giờ để nạp đầy. So với việc nạp đầy pin hay đổ đầy xăng, bình nitơ phục vụ hệ thống vòi phun trợ lực đang tỏ ra kém hiệu quả hơn.

“Thời gian nạp hiện tại rơi vào khoảng 2-6 giờ. Chúng tôi hy vọng có thể giảm xuống dưới nửa giờ”, ông Lars Moravy thẳng thắn thừa nhận.

Chuyên trang Motor1 nhận định đây là khoảng thời gian chờ khá dài dành cho tính năng vốn được thiết kế để mang lại khả năng tăng tốc tức thì theo yêu cầu.

Phần cứng quan trọng nhất của xe là bình chứa nitơ dung tích 200 lít, được nén tới áp suất 10.000 psi. Các vòi phun khí nén hoạt động bằng cách giải phóng lượng nitơ nén dưới dạng một luồng xả ngắn và mạnh mẽ. Đây cũng chính là nguyên lý cơ bản mà các tàu vũ trụ sử dụng, nay được Tesla thu nhỏ quy mô và gắn vào chiếc Roadster.

Tesla được cho là đang hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian nạp nitơ xuống dưới 30 phút, nhưng mục tiêu đó chưa thể hiện thực hóa vào lúc này. Hãng cũng chưa xác nhận thời điểm chính thức ra mắt hệ thống mới.

Cho đến lúc đó, mỗi luồng xả lực đẩy kéo dài 5 giây sẽ đi kèm một lần nạp có thể chiếm gần như cả ngày làm việc.

Theo Motor1, đạt được mức áp suất 10.000 psi không phải là điều mà một máy nén khí thông thường có thể làm được. Các hệ thống nitơ áp suất cao phổ biến thường chỉ đạt tối đa khoảng 6.000 psi, do đó việc nạp bình chứa của Tesla Roadster đúng chuẩn nhiều khả năng đòi hỏi một máy tăng áp chuyên dụng.

Chi phí đó cộng thêm vào giá trị của chính chiếc xe, khiến gói vòi phun trợ lực trở thành thiết bị dành riêng cho đường đua, thay vì một tính năng mà khách hàng phổ thông sử dụng hàng ngày.

Khách hàng đặt cọc Tesla Roadster lúc này sẽ phải trả 50.000 USD cho phiên bản Performance và 250.000 USD cho biến thể Thrust. Mức chênh lệch 200.000 USD phản ánh những khác biệt về phần cứng, cụ thể là hệ thống vòi phun trợ lực bổ sung cho xe từ phiên bản Thrust.

Tesla vẫn chưa xác nhận thông số sản xuất, giá bán hay ngày giao xe chính xác. Lộ trình được xác nhận vẫn chỉ ra thời điểm bắt đầu sản xuất là năm 2028. Câu hỏi về hạ tầng nạp nhiên liệu cũng cần thêm thời gian để giải đáp.

Trong danh sách 3 phiên bản Tesla Roadster, Performance là phiên bản tiêu chuẩn, sở hữu cấu hình 2 chỗ ngồi và đủ điều kiện lưu thông trên đường công cộng. Đây cũng là phiên bản Tesla Roadster duy nhất không trang bị bất kỳ vòi phun khí nén nào.