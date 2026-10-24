Khởi tranh Pickleball Hermod lần thứ 2

Trong thời gian qua, Pickleball đã nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao phát triển mạnh mẽ nhất nhờ tính năng động, dễ tiếp cận và khả năng kết nối cộng đồng cao. Nhằm duy trì và nâng tầm sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích bộ môn này, thương hiệu thời trang và dụng cụ thể thao Hermod tiếp tục phối hợp cùng Miss Media Entertainment tổ chức Giải Pickleball Open Tranh Cup Hermod lần II năm 2026.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào sáng Chủ Nhật, ngày 25/10/2026 tại cụm sân Happyland Pickleball Tu Hoàng (Xuân Phương, Hà Nội). Sự kiện năm nay có sự đồng hành điều hành chuyên môn từ VDPR và HaNoiRukee, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chất lượng cao cho từng trận đấu. Bên cạnh đó, giải còn nhận được sự bảo trợ truyền thông mạnh mẽ từ hàng loạt đơn vị báo chí, truyền hình uy tín như VTVcab, Bóng Đá Plus, Đài PT-TH Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu…

Trở lại ở mùa giải thứ hai, sân chơi quy tụ đông đảo các vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung là Tranh Cup Lãnh đạo và Tranh Cup Đồng đội. Không chỉ là nơi để các tay vợt cọ xát, phô diễn kỹ thuật qua những pha bóng kịch tính, giải đấu còn thu hút sự chú ý lớn nhờ tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng chục triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Hermod, các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất còn nhận được những phần quà hiện vật cao cấp phục vụ trực tiếp cho việc tập luyện và thi đấu như vợt Hermod HM011, giày chuyên dụng Hermod Pro Control, túi thể thao cùng bộ trang phục, phụ kiện chính hãng.

Vượt lên trên khuôn khổ của một cuộc thi đấu giành danh hiệu, Giải Pickleball Open Tranh Cup Hermod lần II hướng tới việc lan tỏa những giá trị cốt lõi bền vững: kết hợp hài hòa giữa thời trang thể thao, chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng cộng đồng gắn kết và thúc đẩy lối sống tích cực.

Với thông điệp chủ đạo "Pickleball for a better tomorrow" (Pickleball vì một ngày mai tốt đẹp hơn), sự kiện cuối tuần này chắc chắn sẽ là điểm hẹn thể thao sôi động, góp phần thổi bùng ngọn lửa đam mê và gắn kết cộng đồng người yêu Pickleball tại Hà Nội.