Đan Mạch và Na Uy sẽ bước vào trận chiến “sống còn” để giành chiếc vé cuối cùng vào tứ kết của bảng A3 UEFA Nations League 2026/27. Thời điểm này cả hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng đang ở những vị thế khác nhau. Đan Mạch nắm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai, khi chỉ cần một trận hòa là đi tiếp, trong khi Na Uy buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đối thủ. Đan Mạch bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng trước Bồ Đào Nha hôm 14/11. Thầy trò HLV Brian Riemer đã tạo nên cơn “đại địa chấn” khi đè bẹp Bồ Đào Nha với tỉ số ngay trên sân của người Bồ. Ở trận đấu đó, Rasmus Hojlund lập cú đúp, còn Pierre-Emile Hojbjerg và Joachim Andersen là những người lập công trong 2 bàn còn lại. Chiến thắng đó mở toang cánh cửa vào tứ kết cho Đan Mạch. Tuy nhiên vào rạng sáng 18/11, “Những chú lính chì” đã gục ngã trước Na Uy một cách không thể nghiệt ngã hơn ở những phút bù giờ.

Về phía Na Uy, đội bóng Bắc Âu vừa tìm lại niềm vui chiến thắng sau giai đoạn sa sút. Họ đánh bại Wales 3-1 nhờ các pha lập công của Antonio Nusa, Andreas Schjelderup và Erling Haaland. Trước đó, thầy trò HLV Stale Solbakken liên tiếp nhận thất bại trước Bồ Đào Nha (2 lần đều tỷ số 1-2) và Wales (1-2). Tính trong 5 trận gần nhất, Na Uy thắng 2 và thua 3. Chính vì vậy, giờ đây Haaland và các đồng đội bắt buộc phải có được chiến thắng trước Đan Mạch mới giành được quyền đi tiếp. Điểm tựa lớn nhất để Na Uy hướng tới một chiến thắng đó là sức mạnh hàng công, với những cái tên như Erling Haaland, Martin Odegaard và Antonio Nusa, trong đó riêng Haaland đã ghi 3 bàn tại Nations League mùa này. Và rạng sáng 18/11, chính Haaland là người tạo ra khác biệt với một cú đúp, qua đó giúp Na Uy giựt vé tứ kết từ tay Đan Mạch, dù trước đó đội bóng Bắc Âu đã bị dẫn trước tới 2 bàn.

Với sự hưng phấn lên rất cao sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở lượt đấu áp chót, Đan Mạch nhập cuộc như muốn “ăn tươi, nuốt sống” đối thủ. Và chỉ trong 15 phút đầu tiên, “Những chú lính chì” đã có liên tiếp 2 bàn thắng, do công của Rasmus Hojlund (phút 11) và Pierre Emile Hojbjerg (phút 14). Hai bàn thắng dễ dàng khiến cho Đan Mạch có phần chủ quan, do vậy sự sơ sẩy của hàng thủ đã tạo điều kiện cho Haaland ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 vào phút 37. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về chủ nhà Đan Mạch.

Bước sang hiệp 2, Đan Mạch chủ động chơi an toàn, bởi lẽ chỉ cần trận hòa là họ giành quyền vào tứ kết. Trong thế trận đó, Na Uy nỗ lực tấn công và đội bóng Bắc Âu đã có được bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 83, do công của Martin Odegaard. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao ở phút 90+4, khi VAR xác định Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm và Na Uy được hưởng phạt đền. Haaland bình tĩnh thực hiện thành công, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, qua đó giúp Na Uy giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp diễn ra vào tháng 3/2027.