Hướng đi mới cho du lịch khám phá

Giám đốc Ban Quản lý (BQL) VQG Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho biết, Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong những khu vực chứa đựng các giá trị nổi bật toàn cầu về hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi đặc sắc, hệ thống hang động kỳ vĩ và đa dạng sinh học phong phú. Đây là niềm tự hào lớn của Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng; đồng thời đặt ra trách nhiệm quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Những năm qua, BQL VQG luôn xác định bảo tồn thiên nhiên là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời từng bước phát huy giá trị di sản thông qua phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Mặt khác, không ngừng tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, đối tác trong và ngoài nước nhằm tiếp cận những kinh nghiệm tiên tiến về quản lý di sản, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Đối với BQL VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ các giá trị di sản luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và giáo dục môi trường cần được tổ chức phù hợp với yêu cầu bảo tồn, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Hệ thống chỉ dẫn đường mòn của Cộng hòa Séc đang được triển khai tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: N.H

“Với những yêu cầu đó, một hệ thống đánh dấu và biển chỉ dẫn rõ ràng, phù hợp có thể giúp du khách nhận biết hướng đi, tuân thủ tuyến tham quan và hạn chế di chuyển vào những khu vực không được phép tiếp cận. Hệ thống này cũng hỗ trợ cán bộ của VQG Phong Nha-Kẻ Bàng trong việc hướng dẫn, theo dõi và quản lý hoạt động tham quan…”, ông Phạm Hồng Thái cho hay.

Mới đây, Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội, Trung tâm Séc Hà Nội thống nhất thúc đẩy hợp tác áp dụng Czech the Trail tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, VQG Cát Tiên và VQG Cúc Phương. Đây là 3 VQG có giá trị nổi bật về thiên nhiên, đa dạng sinh học và những đặc điểm khác biệt trong phát triển du lịch, từ du lịch khám phá, mạo hiểm đến du lịch sinh thái, thể thao ngoài trời và các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình, mỗi VQG mở ra một hướng tiếp cận riêng trong việc ứng dụng hệ thống chỉ dẫn đường mòn của Cộng hòa Séc.

Điểm chung của cả 3 mô hình là giúp thiên nhiên trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm du khách; đồng thời bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng trải nghiệm và tôn trọng các nguyên tắc bảo tồn.

“Dự án Czech the Trail giới thiệu về hệ thống đánh dấu đường mòn do Cộng hoà Séc xây dựng và phát triển. Chúng tôi mong muốn được sẻ chia và phát triển dự án này tại Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ phát triển du lịch bền vững và chú trọng đến sự an toàn của khách du lịch thông qua một hệ thống chỉ dẫn đơn giản, tiết kiệm chi phí và dễ dàng trong công tác duy trì…”, ông Pavel Přílepek cho biết.

“Trọng tâm của chương trình hợp tác không đơn thuần là việc đưa những ký hiệu chỉ đường của Cộng hòa Séc đến các khu rừng Việt Nam, mà là chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp tổ chức một hệ thống biển báo chỉ dẫn đường mòn đồng bộ, khoa học và có khả năng duy trì lâu dài. Với VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, trọng tâm là nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch khám phá và mạo hiểm; đồng thời tăng cường an toàn thông qua việc hoàn thiện hệ thống chỉ dẫn đường mòn. Qua đó, góp phần phát huy sức hấp dẫn của Phong Nha-Kẻ Bàng, đặc biệt đối với du khách quốc tế và thế hệ trẻ yêu thích chinh phục thiên nhiên…”, ông Phạm Hồng Thái thông tin.

Theo đó, Czech the Trail sẽ được thực hiện tại các tuyến, vị trí đã được BQL VQG Phong Nha-Kẻ Bàng xem xét, thống nhất, bảo đảm an toàn và phù hợp với yêu cầu bảo tồn. Trong đó, tập trung thực hiện thí điểm tại khu vực Vườn thực vật, nơi sở hữu những tuyến đường mòn đa dạng về địa hình và độ khó, mang đến nhiều lựa chọn khám phá phù hợp với thể lực và sở thích của du khách.

Theo ông Pavel Přílepek, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc, gần 140 năm qua, những dấu chỉ đường mang 4 màu đặc trưng, gồm: Đỏ, xanh dương, xanh lá cây và vàng đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người dân Cộng hòa Séc trên hành trình khám phá thiên nhiên, hình thành nên một nét văn hóa du lịch đặc sắc.

Với nhiều thế hệ người Séc, đi bộ đường dài đã trở thành một thói quen, niềm đam mê. Những dấu chỉ đường 4 màu không chỉ giúp họ tìm thấy lối đi, mà còn gắn liền với ký ức về những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và tình yêu thiên nhiên được truyền qua nhiều thế hệ. Giờ đây, những dấu chỉ đường ấy bắt đầu hành trình mới tại Việt Nam, với 3 điểm đến đầu tiên là VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, VQG Cát Tiên và VQG Cúc Phương…