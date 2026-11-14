HLV Carrick gửi tâm thư rời Man Utd

Hai lời chia tay đầy cảm xúc xuất hiện sau khi Man Utd chính thức bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino ngày 13/11, chỉ một ngày sau quyết định sa thải HLV Michael Carrick.

“Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất sự nghiệp của tôi”, HLV Pochettino nghẹn ngào trong cuộc họp báo tại trung tâm huấn luyện của tuyển Mỹ ở bang Georgia.

HLV Mauricio Pochettino bật khóc trong buổi họp báo chia tay tuyển Mỹ để tiếp quản Man Utd.

Nhà cầm quân người Argentina không kìm được nước mắt khi gửi lời cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ Cindy Parlow Cone và Giám đốc điều hành JT Batson. Ông cho biết, những người đồng hành suốt 2 năm qua đã giúp bản thân tìm lại niềm vui và động lực trong công việc.

“Ở một khía cạnh nào đó, đây là quyết định rất buồn. Nhưng chúng tôi là những người chuyên nghiệp và phải tìm bước tiến tiếp theo để biến ước mơ thành hiện thực”, chiến lược gia 54 tuổi chia sẻ thêm.

HLV Pochettino tiếp quản tuyển Mỹ vào tháng 9/2024, đưa đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 và hồi tháng 8 mới gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Vì vậy, quyết định ra đi chỉ sau vài tháng gia hạn khiến cuộc chia tay càng thêm xúc động.

Dù vậy, ông thừa nhận cơ hội dẫn dắt một đội bóng tầm cỡ Man Utd không thường xuyên xuất hiện trong sự nghiệp, nên rất khó từ chối.

Nếu như HLV Pochettino rời tuyển Mỹ để theo đuổi thử thách mới, người tiền nhiệm của ông tại Old Trafford lại phải nói lời chia tay trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Một ngày sau khi bị sa thải, HLV Michael Carrick đăng tâm thư trên Instagram để cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ và đội ngũ cộng sự.

“Tôi đã có vinh dự lớn lao khi được dẫn dắt Man Utd, đội bóng mà tôi yêu quý. Rất ít người có cơ hội trải nghiệm điều đó, vì vậy tôi vô cùng biết ơn”, nhà cầm quân 45 tuổi mở đầu bức thư.

HLV Carrick đặc biệt trân trọng sự ủng hộ của các CĐV trong giai đoạn đội bóng sa sút. Ông thừa nhận Man Utd không đạt những kết quả mong muốn, nhưng người hâm mộ vẫn dành cho mình tình cảm ngay cả khi họ có lý do để quay lưng.

“Tình yêu ấy sẽ không bao giờ mất”, cựu tiền vệ người Anh khẳng định.

HLV Michael Carrick đăng tâm thư trên Instagram để cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ và đội ngũ cộng sự tại Man Utd. Ảnh: Getty.

HLV Carrick từng giúp Man Utd thắng 12 trong 17 trận khi đảm nhiệm vai trò tạm quyền, qua đó giành vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và vé dự Champions League mùa trước. Thành tích ấy giúp ông được bổ nhiệm chính thức hồi tháng 5, với hợp đồng kéo dài đến năm 2028.

Tuy nhiên, Man Utd chỉ thắng 1 trận, giành 8 điểm và rơi xuống thứ 18 sau 10 vòng Ngoại hạng Anh mùa này. Kết quả khiến ban lãnh đạo quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Carrick.

Dự kiến, HLV Pochettino sẽ hoàn thành 2 trận gặp Haiti cùng tuyển Mỹ trước khi chính thức nhận việc tại Old Trafford ngày 18/11. Thử thách đầu tiên của ông là chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22/11.