Hé lộ bí mật vị trí căn cứ quân sự Mỹ mới thành lập ở Syria

Một đại diện cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiết lộ rằng Mỹ đã bắt đầu xây dựng một căn cứ lớn tại tỉnh Deir ez-Zor. Điều đáng nói đây là một khu vực có trữ lượng lớn dầu mỏ ở Syria.

Theo Sputnik, căn cứ của Mỹ được xây dựng gần mỏ dầu al-Omar ở Deir ez-Zor, mỏ dầu lớn nhất tại Syria vào thời điểm hiện tại, ông Mehdi Kobani, phát ngôn viên của SDF cho biết.

“Mỹ đang xây dựng một căn cứ gần mỏ dầu al-Omar có trữ lượng lớn tại tỉnh Deir ez-Zor. Vì lý do an ninh, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về căn cứ này. Đã có các máy móc phục vụ cho hoạt động xây dựng được đưa đến và SDF hiện đang đảm bảo an ninh cho khu vực này”, ông Kobani cho biết.

Mỹ đã bắt đầu xây dựng một căn cứ lớn tại tỉnh Deir ez-Zor.

Lầu Năm Góc đang có xu hướng đẩy mạnh xây dựng các căn cứ quân sự mới gần các mỏ dầu và khí đốt lớn nhất của Syria, ông Alexander Zhilin, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu các vấn đề an ninh Quốc gia tại Moscow (Nga) cho biết.

“Trong vòng vài năm qua, Mỹ đã thiết lập 25 căn cứ tại Syria và đang tiếp tục xây dựng thêm cơ sở mới. Nhìn chung, hành động của họ là nhằm kiểm soát các khu vực có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn và họ tin rằng mình không phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai cả”, ông Alexander Zhilin nhận định.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã triển khai chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố năm 2014 theo sau quyết định triển khai các lực lượng Mỹ tới khu vực miền Đông Bắc Syria để hậu thuẫn phe nổi dậy.

Syria nhiều lần chỉ trích sự can thiệp của quân đội Mỹ và sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại khu vực này không được Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad chào đón.

Đ.V