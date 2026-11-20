Giáo viên vùng cao dầm mưa tìm trò ra lớp. Ảnh: THU BA

Với giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, chuyện đến từng nhà vận động học sinh ra lớp là công việc quen thuộc. Địa bàn rộng, nhiều khu dân cư nằm cách xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, mỗi chuyến vận động đều đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Ba kể, sau đợt mưa lớn vừa qua, một số học sinh không ra lớp, cô cùng đồng nghiệp đến các nóc Tu Nương, Tak Rối, thậm chí leo núi hàng tiếng đồng hồ lên Răng Dí để tìm gặp học sinh, vận động các em trở lại trường.

Đằng sau mỗi buổi vắng học là rất nhiều câu chuyện. Cha mẹ đi làm xa, có người mải lo mưu sinh mà không quán xuyến được việc học của con cái; một số em việc học chưa theo kịp bạn bè...

Bởi vậy, vận động học sinh không đơn thuần là nhắc nhở các em trở lại lớp, mà phải tìm hiểu nguyên nhân để có cách chia sẻ, tháo gỡ phù hợp.

Giáo viên xã Trà Tập đến tận nhà trao đổi việc học với phụ huynh học sinh. Ảnh: THIỆN TÙNG

Cũng trải qua những chuyến đi vận động học sinh đầy gian nan, nhưng với thầy giáo Nguyễn Hoàng Thọ (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp), điều khiến thầy trăn trở hơn cả không chỉ là đường xa, dốc núi mà còn là những hoàn cảnh phía sau mỗi trường hợp nghỉ học.

Theo thầy Thọ, cần tìm đúng nguyên nhân và có sự chung tay từ gia đình, nhà trường và cả chính quyền địa phương.

Sau khi sáp nhập trường liên cấp, giáo viên tiểu học và THCS có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn trong việc vận động học sinh. Đặc biệt, giáo viên tiểu học công tác tại các điểm trường lẻ, thường xuyên bám địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình nên có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc tìm gặp, vận động học sinh THCS trở lại lớp.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc nhìn nhận, để duy trì sĩ số và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của nhà trường, mà cần sự phối hợp thường xuyên, trách nhiệm của gia đình, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Hiện nay, các chế độ hỗ trợ học sinh bán trú được quan tâm, cơ sở vật chất, hạ tầng trường lớp cũng từng bước được đầu tư đồng bộ. Chính quyền địa phương đã nỗ lực tạo điều kiện, nhà trường cũng rất trách nhiệm trong công tác vận động, duy trì sĩ số; gia đình quan tâm hơn đến việc học tập của con em, không để các em nghỉ học hoặc bỏ học giữa chừng”, ông Ngô Tấn Lạc chia sẻ.