Vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng

Thời điểm 8h57', Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Đây là ngày thứ tư liên tiếp giá vàng miếng SJC đi xuống trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm mạnh.

Giá vàng tiếp đà lao dốc. Vàng miếng SJC bán ra thị trường còn 133,5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 128,5-133,52 triệu đồng/lượng hai chiều, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 128,5-133,53 triệu đồng/lượng, cũng giảm 700,000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 127,3-133,4 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 126,3-132,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 10h00', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 128-133 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 121,5-125,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 128,3-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng mua vào so với hôm qua và giảm 3,2 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 127,3-132,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều so với sáng qua. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 127,1-132,1 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 128,3-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng mua vào và 700.000 đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần đây. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra. Vàng nữ trang 999,9 giá 123,5-129 triệu đồng/lượng, giảm 540.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 128-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 128-132 triệu đồng/lượng, cũng giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 126-131 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu hơn do tin đồn về trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng tăng lãi suất gây tổn hại cho kim loại quý này.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu.

Xu hướng giảm giá của vàng tiếp tục vào thứ Sáu khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong 14 tháng và hướng tới tuần tồi tệ nhất trong 8 tháng, giữa áp lực từ triển vọng thắt chặt lãi suất và đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Giá vàng giao ngay giảm 3% xuống còn 3.514,08 đô la/ounce vào lúc 20h25 (GMT), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 ở mức 3.502,49 đô la vào đầu phiên giao dịch. Kim loại quý này đã giảm khoảng 9,4% trong tuần này, mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/3. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ giao tháng 12 giảm 4,6% xuống còn 3.515,40 đô la/ounce.

"Làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI đang diễn ra khiến một số nhà đầu tư buộc phải thanh lý các vị thế nắm giữ vàng để bù đắp thua lỗ", Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, David Meger, nhận định.

Thị trường chứng khoán trên toàn thế giới chao đảo vào thứ Sáu sau khi đợt IPO của Anthropic không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với hợp đồng tương lai của Mỹ giảm và cổ phiếu châu Á hướng đến tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

"Lãi suất cao hơn, đồng USD mạnh lên và triển vọng lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao – yếu tố có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất – tất cả những diễn biến này đều tác động tiêu cực đến giá vàng", ông Meger bổ sung.

Đà lao dốc của kim loại quý này càng trở nên mạnh hơn sau những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách thuộc Fed, tương đồng với lập trường được thể hiện tại cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, Anna Paulson, đã cảnh báo về những rủi ro lạm phát có thể buộc cơ quan này phải tiếp tục tăng lãi suất. Phát biểu trên càng củng cố kỳ vọng rằng chi phí vay vốn tại Mỹ sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 96%.

"Trong một vài phiên giao dịch tới, giá vàng vẫn có thể giảm sâu hơn đáng kể. Tuy nhiên, xét về thời điểm, nhiều khả năng thị trường vàng và bạc sẽ sớm hình thành vùng đáy, thay vì phải chờ đợi quá lâu", chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, Jim Wyckoff, đánh giá.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 4,1%, xuống còn 40,99 đô la/ounce, thấp hơn 66,3% so với mức đỉnh lịch sử 121,64 đô la/ounce được thiết lập hồi tháng 1. Giá bạch kim giảm 3,4%, xuống còn 1.296,50 đô la/ounce, trong khi palladium mất 2,1%, xuống còn 890,19 đô la/ounce. Như vậy, toàn bộ các kim loại quý đều đang hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 21/11.