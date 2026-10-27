Đừng để các em 'một mình'

Nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer dùng hình ảnh ẩn dụ đàn nhím để nói về con người trong xã hội. Một ngày đông giá, đàn nhím xích lại gần nhau cho ấm, nhưng gai đâm vào nhau nên phải tản ra. Lạnh quá, chúng xích lại, rồi lại bị đâm. Sau nhiều lần như vậy, chúng tìm được một khoảng cách vừa đủ gần để thấy ấm, đủ xa để không đau.

Học sinh xem tranh vẽ của bạn bè về bảo đảm an toàn trên môi trường số. Ảnh: qdnd.vn

Với đàn nhím, cái gai là thứ khiến chúng phải tránh nhau. Với trẻ em, “cái gai” thường là những phản ứng quá nóng của người lớn: Mắng, tịch thu điện thoại, cấm đoán, hay một câu “đã bảo rồi mà không nghe”. Chỉ cần bị “đâm” một lần, các em sẽ lặng lẽ lùi ra xa. Lần sau gặp chuyện, các em sẽ tự xoay xở, hoặc tìm đến người lạ trên mạng và đó mới là điều đáng sợ nhất. Vì vậy, người lớn cần học cách đứng ở khoảng cách vừa đủ gần để các em thấy ấm, thấy an toàn và dám mở lời. Đủ tinh tế để không biến mỗi lần trò chuyện thành một buổi chất vấn. Khi con kể chuyện bị bắt nạt hay bị ai đó nhắn tin lạ, việc đầu tiên không phải là trách “sao con dại thế”, mà là nói “Con nói ra là đúng rồi, cha mẹ ở đây”. Với thầy cô cũng vậy, lắng nghe, một góc tư vấn tâm lý trong trường mà các em không ngại bước vào đôi khi có giá trị hơn nhiều buổi tuyên truyền. Nhà trường cũng nên để các em biết rõ nơi cần gọi khi gặp nguy hiểm, ví dụ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, miễn phí, hoạt động suốt ngày đêm.

“Kết nối không tổn thương” không chỉ mang lại lợi ích cho các em, mà người lớn cũng học được từ đó lòng bao dung và tình yêu thương vô điều kiện.