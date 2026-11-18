Mang kiến thức pháp luật ra khơi cùng ngư dân

Đặc thù lao động và sản xuất trên biển khiến phần lớn ngư dân thường xuyên phải xa nhà, có những chuyến ra khơi khai thác kéo dài nhiều ngày liền trên sóng nước. Chính điều kiện mưu sinh đặc thù này khiến bà con ít có thời gian và cơ hội tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức tập trung tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 đến 2027, Lữ đoàn Công binh 25 đã quyết định thay đổi phương thức tiếp cận, tổ chức lực lượng trực tiếp đến tận các bè cá, tàu thuyền để gặp gỡ và tuyên truyền cho bà con ngư dân.

Tại mỗi điểm đến trên biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động tiếp cận, trò chuyện và trao đổi trực tiếp với ngư dân về những quy định pháp luật liên quan mật thiết đến hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản. Thay vì truyền đạt chung chung, nội dung tuyên truyền được Lữ đoàn lựa chọn kỹ lưỡng sao cho phù hợp nhất với đặc điểm lao động, sản xuất trên biển, tập trung giải thích cặn kẽ những vấn đề thiết thực nhất để người dân nắm vững và thực hiện đúng quy định. Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp trao tận tay ngư dân các loại tài liệu, tờ rơi pháp luật để bà con lưu giữ trên tàu, tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu mỗi khi cần thiết trong những chuyến đi biển dài ngày.

Nhờ cách trao đổi gần gũi, cởi mở và gắn liền với công việc thường nhật của người đi biển, các quy định pháp luật vốn khô khan đã được giải thích một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Bà con ngư dân có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp thu những kiến thức cần thiết, từ đó nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như phương tiện trong suốt quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức pháp luật, trong những chuyến đi này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 còn ân cần thăm hỏi đời sống và trao tặng nhiều phần quà thiết thực đến bà con ngư dân. Hoạt động nghĩa tình ấy đã thể hiện rõ sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của đơn vị đối với người dân vùng biển, đảo, qua đó thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân. Sự đón nhận nồng nhiệt cùng mong muốn có thêm nhiều chương trình tuyên truyền tương tự của bà con ngư dân chính là minh chứng rõ nét cho tính hiệu quả của cách làm này.

Kiên trì bám cơ sở, giải đáp thấu đáo từng băn khoăn của người dân

Nếu tại địa bàn biển, đảo, công tác phổ biến pháp luật được triển khai linh hoạt ngay trên các bè cá, tàu thuyền thì ở những khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống, Lữ đoàn Công binh 25 lại lựa chọn phương thức đến tận từng hộ gia đình để tuyên truyền và giải thích pháp luật. Quán triệt sâu sắc phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng để trực tiếp xuống từng địa bàn dân cư gặp gỡ, trò chuyện với bà con.

Nội dung tuyên truyền tại các hộ gia đình được tập trung vào những quy định pháp luật thiết thực, gắn bó trực tiếp với đời sống sinh hoạt hằng ngày, hoạt động lao động sản xuất cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân. Tại từng nếp nhà, cán bộ, chiến sĩ không chỉ giới thiệu các quy định pháp luật hay phát tài liệu tuyên truyền mà còn dành thời gian lắng nghe và giải thích cặn kẽ những vấn đề bà con chưa nắm rõ. Mọi nội dung đều được truyền đạt bằng cách nói mộc mạc, gần gũi, gắn liền với các tình huống cụ thể diễn ra trong đời sống thường nhật để người dân dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ lâu dài.

Trong số các nội dung được phổ biến, những quy định liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự là một trong những vấn đề được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm. Thông qua sự giải thích trực tiếp, thấu đáo của cán bộ, chiến sĩ, bà con đã hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Từ nhận thức đúng đắn đó, người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động vận động, nhắc nhở con em trong gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ quân sự. Sự chung tay, phối hợp nhịp nhàng của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và những người có uy tín tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội tiếp cận sâu sát từng hộ gia đình, chuyển tải những nội dung pháp luật sát hợp nhất với điều kiện thực tế của địa bàn, đồng thời giải đáp kịp thời mọi băn khoăn, vướng mắc của người dân ngay tại chỗ.

Không chỉ mang kiến thức pháp luật đến với từng nhà, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng bào qua sự gần gũi, trách nhiệm với đời sống địa phương. Bộ đội thường xuyên bám nắm địa bàn, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và kịp thời giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện chính quyền địa phương cũng ghi nhận và đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ cùng những đóng góp thiết thực của Lữ đoàn Công binh 25 trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Những nỗ lực bền bỉ của đơn vị đã hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, vận động bà con sống và làm việc theo quy định pháp luật, qua đó củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.