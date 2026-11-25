Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương đến ngày 30/11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu và đủ điều kiện đồng bộ.

Quy định mới về tách thửa đất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tại phường, đặc khu phải đáp ứng điều kiện tối thiểu thửa đất sau khi tách là trên 500 m2, tại xã phải từ 1.000 m2 trở lên. Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN

Đến hết năm 2026, cơ sở dữ liệu số phải được xây dựng đối với toàn bộ thửa đất đã thu thập thông tin. Mục tiêu đến hết năm 2027 là cơ bản hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu đối với diện tích chưa có trong hệ thống.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này là một trong những cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai đã từng bước phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Đến nay, hơn 2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy. Hệ thống ghi nhận hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu.

Trong lĩnh vực tài chính đất đai, 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID. Hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú cũng được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.

Những kết quả này cho thấy dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ quản lý chuyên ngành mà còn có thể giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình và tăng khả năng liên thông giữa các cơ quan. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, dữ liệu cần được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên và bảo đảm độ chính xác.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định 88/QĐ-BCĐCP của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng và An Giang.

Trong đó, Tuyên Quang mới đạt 65%, Lạng Sơn 67%, Lâm Đồng 68%, An Giang 70% và Sơn La 72%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương rà soát chính xác khối lượng, tiến độ, xác định nguyên nhân chậm và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; đồng thời huy động nhân lực, kinh phí để chuẩn hóa, đối soát, bổ sung và làm sạch dữ liệu.

Các tỉnh này phải hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11. Kết quả thực hiện cần báo cáo Bộ trước ngày 3/12.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ rõ 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2027.

Cụ thể, Phú Thọ có khối lượng lớn nhất với 5,5 triệu thửa đất, tiếp đến Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng 2,9 triệu thửa. Tuyên Quang còn 2,2 triệu thửa, Lâm Đồng 2,1 triệu, Hà Nội 1,7 triệu, Điện Biên 1,5 triệu; Hưng Yên 1,3 triệu, Cao Bằng và Đắk Lắk mỗi tỉnh 1,2 triệu thửa.

Đối với các địa phương này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu khẩn trương lập kế hoạch, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm từng đơn vị. Công tác đo đạc, lập bản đồ, đăng ký đất đai và xây dựng dữ liệu cần được tổ chức đồng bộ, tránh trùng lặp, lãng phí.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được đề nghị trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nhiệm đến sở, ngành và chính quyền cấp xã, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc. 10 địa phương có khối lượng lớn phải gửi kế hoạch thực hiện năm 2027 về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/12 để tổng hợp, theo dõi và đôn đốc.