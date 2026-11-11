Động đất 5,6 độ rung chuyển Guatemala

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra lúc 8 giờ 54, với tâm chấn cách thị trấn ven biển Puerto San José của Guatemala khoảng 43km về phía Nam, ở độ sâu 35km. Rung chấn khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Guatemala City bị rung lắc.

Các cơ quan địa chấn Guatemala và El Salvador đưa ra số liệu khác nhau, lần lượt ghi nhận độ lớn 5,2 và 5,8. Tại Guatemala, rung chấn được cảm nhận ở nhiều tỉnh, trong đó có Escuintla, Sacatepéquez và Sololá. Nhà chức trách El Salvador khẳng định trận động đất không gây nguy cơ sóng thần đối với khu vực ven biển.

Sau động đất, lực lượng phòng chống thiên tai Guatemala phối hợp với chính quyền địa phương giám sát tình hình, đánh giá thiệt hại và theo dõi nguy cơ dư chấn. Một số địa điểm đã sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.

Guatemala nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do tương tác giữa các mảng kiến tạo Cocos và Caribe. Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, nước này ghi nhận hơn 7.600 trận động đất với cường độ khác nhau.