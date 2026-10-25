Điều dưỡng - Những 'chiến binh' thầm lặng
Trong hệ thống y tế, điều dưỡng là mắt xích không thể thiếu, họ được ví như những “chiến binh thầm lặng” ngày đêm chăm sóc, xoa dịu nỗi đau và đồng hành với người bệnh.
Được ví là nghề “làm dâu trăm họ”, công việc này đòi hỏi sự tận tâm, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), điều dưỡng không chỉ vững chuyên môn, tỉ mỉ trong từng thao tác mà còn phải thấu hiểu tâm lý trẻ ở nhiều lứa tuổi, khéo léo ứng xử với gia đình bệnh nhi. Đằng sau mỗi ca chăm sóc là sự bền bỉ, lòng yêu nghề và những nỗ lực thầm lặng vì sức khỏe của các bệnh nhi.
Nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26-10), những hình ảnh điều dưỡng viên tận tụy với công việc sẽ giúp độc giả có thể hiểu thêm về nghề nghiệp thầm lặng mà cao quý này.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dieu-duong-nhung-chien-binh-tham-lang-post878323.html