Di quan nạn nhân vụ cháy đến chung cư Carina để 'nhìn nhà lần cuối'

'Đây là nhà nó. Trước khi ra nghĩa trang, chúng tôi đưa tụi nó sang đây để nhìn nhà lần cuối', ông Lê Văn Ngà, cha chồng nạn nhân Trần Bùi Cẩm Hà, chia sẻ.

Sáng sớm 27/3, người thân di quan chị Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), cháu Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) từ nhà tang lễ đến chung cư Carina Plaza, quận 8, TP.HCM.

Người thân hướng di ảnh chị Hà vào chung cư Carina. Ảnh: Lê Trai.

'Nhìn nhà mình lần cuối đi con!'

Gần 7h sáng, nhiều chiếc xe tang từ từ dừng bên đường Võ Văn Kiệt, trước chung cư Carina Plaza. Người thân đeo khăn tang, ôm di ảnh của 3 nạn nhân từ trên những chiếc xe bước xuống. Hàng chục cư dân chờ sẵn để tiễn biệt những láng giếng xấu số lần cuối, trước khi họ được đưa về Long An an táng.

“Về tới nhà rồi con. Về tới nhà rồi con ơi! Con nhìn nhà mình lần cuối đi con!”, người phụ nữ trung niên òa lên nức nở.

Những người thân ôm di ảnh của các nạn nhân hướng về phía căn nhà ở tầng 5, nơi từng là mái ấm, chứa bao kỉ niệm vui buồn của mẹ con chị Hà. Chứng kiến giây phút ấy, những người có mặt tại đây không kìm được nước mắt, họ khóc và xót xa cho những người xấu số.

Đoàn xe tang lăn bánh rời khỏi chung cư. Ảnh: Lê Trai.

Tôi là người lạ nhưng không thể kìm lòng

Để kịp giờ về nghĩa trang Gò Đen, Long An an táng, đoàn xe tang chỉ dừng lại khoảng 2 phút rồi rời đi. Nhiều cư dân vẫy tay đến khi đoàn xe mất hút, rồi nấc nghẹn.

“Tích cóp bao lâu mới đủ mua được căn hộ chung cư. Giờ thì nhà cháy, người chết. Bao nhiêu đau khổ, tai ương ập xuống với gia đình họ. Tôi chỉ là người lạ, nhưng không thể nào kìm được lòng”, bà Linh, một cư dân Carina, chia sẻ.

Nhiều cư dân nhìn theo òa khóc, tiếc thương những nạn nhân xấu số. Ảnh: Lê Trai.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ cháy, cảnh sát vẫn đang phong tỏa hiện trường phục vụ cho công tác điều tra. Các cư dân đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống, trở lại sinh hoạt thường nhật nhưng chưa nguôi nỗi ám ảnh. Họ lập ban thờ ngay trước cửa hầm chung cư, cầu siêu cho gia đình chị Hà và 12 nạn nhân khác.

Trước đó, vào rạng sáng 23/3, chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM, bốc cháy ngùn ngụt làm 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Tối 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do sự cố của một chiếc xe gắn máy.

Lê Trai