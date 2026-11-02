Đến hạn phải có kết quả

Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trong số 17 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua, có nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Đây là cơ chế được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ tại nhiều trạm y tế xã, phường. Trước đó, nhiều chính sách về an sinh xã hội đã được thông qua và đang trong quá trình chuyển hóa vào đời sống người dân, doanh nghiệp.

Trong 3 kỳ họp từ tháng 8 đến tháng 10, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 42 nghị quyết triển khai luật. Trong khi đó, theo kế hoạch, thành phố phải xây dựng 131 nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới, với khối lượng lớn công việc còn phải hoàn thành trong những tháng cuối năm nay và năm 2027.

Những con số cho thấy sự khẩn trương, chủ động của thành phố trong việc tạo lập hành lang pháp lý, đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực tổ chức thực hiện, khả năng thực thi từng chính sách.

Vì vậy, cùng với việc hoàn thành các nghị quyết còn lại, thành phố xác định chú trọng khâu tổ chức thực thi những nghị quyết đã được thông qua. Lãnh đạo thành phố đã đặt yêu cầu mỗi chính sách phải có cơ quan chủ trì, nguồn lực bảo đảm, lộ trình cụ thể và người chịu trách nhiệm đến cùng.

Còn những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được nhận diện, xử lý kịp thời, không để nghị quyết đã có hiệu lực nhưng vẫn nằm trên giấy.

Không phải chính sách nào cũng có thể tạo ra kết quả cụ thể trong thời gian ngắn, nhưng ở mỗi mốc tiến độ phải có sản phẩm tương ứng, có thể kiểm chứng. Việc đã được giao phải có chuyển động, trở ngại phải được tháo gỡ, chậm trễ phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Luật Phát triển đô thị đã mở ra không gian thể chế rộng lớn hơn cho TPHCM. Điều quan trọng tiếp theo là phải biến những chính sách đã được thông qua thành kết quả cụ thể theo từng giai đoạn, để công việc được giải quyết, nguồn lực được khơi thông, tạo ra những chuyển biến rõ nét mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận.