Ảnh minh hoạ

Trước vụ việc trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng. Trọng tâm là quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị điện trong gia đình để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Trong 10 tháng năm 2026, Lâm Đồng xảy ra 55 vụ cháy, nổ làm 5 người chết, 2 người bị thương và ước tính thiệt hại tài sản hơn 8,979 tỷ đồng. Để giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, ngay từ đầu năm 2026, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người dân trong phòng ngừa cháy, nổ. UBND các xã, phường và đặc khu thành lập lực lượng dân phòng tại các thôn, tổ dân phố; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tăng cường kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các đơn vị, địa phương đã bước vào đợt kiểm tra cao điểm. Mục tiêu duy nhất đó là rà soát, siết chặt các điều kiện an toàn, thực hiện phương châm phòng ngừa “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Công tác kiểm tra đang được triển khai quyết liệt, tập trung vào ba nhóm đối tượng trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao và tập trung đông người. Đối với các cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas), lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng giám sát hệ thống điện, nguồn gốc hàng hóa và quy trình sang chiết. Tại các cơ sở lưu trú, khách sạn ở những điểm du lịch như Đà Lạt, Phan Thiết, hệ thống báo cháy tự động và lối thoát hiểm được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua các tình huống giả định nhằm nâng cao năng lực phản ứng của nhân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. Đồng thời, tại các khu vực sản xuất công nghiệp có hạ tầng phức tạp, công tác diễn tập phương án chữa cháy được tổ chức quy mô với sự phối hợp đa lực lượng và trang thiết bị chuyên dụng, quyết tâm tối ưu hóa “thời điểm vàng” để bảo vệ tính mạng và tài sản trong mọi tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt, người dân cũng phải có ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Các hoạt động thắp hương, đốt vàng mã, cần thực hiện đúng nơi quy định, tránh đốt gần vật liệu dễ cháy; khi đun nấu, sử dụng bếp gas, bếp điện, thiết bị sinh nhiệt phải có người trông coi, không rời khỏi khu vực khi bếp đang hoạt động. Đặc biệt, không nên sạc xe điện, pin, thiết bị tích điện trong nhà qua đêm hoặc tại những vị trí kín, khó thoát nhiệt, bởi đây là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, mỗi hộ gia đình cần chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, xô nước, đồng thời nắm vững cách sử dụng để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Không để đồ đạc cản trở lối đi, lối thoát hiểm cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình khi có cháy, nổ xảy ra. Đối với các khu dân cư, các nhà hàng, hộ kinh doanh buôn bán, các thành viên tổ an ninh trật tại các thôn, khu phố, công an xã cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, phối hợp kiểm tra, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về an toàn phòng cháy ngay từ cơ sở.

Dịp cuối năm là cao điểm tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và thời tiết hanh khô nên nguy cơ cháy, nổ tăng trở nên phức tạp và khó lường hơn. Để giảm thiểu các vụ cháy, nổ và những thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì ý thức của mỗi cá nhân, mỗi chủ cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.