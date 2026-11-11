Để chúng ta tin vào sự tử tế...

15 triệu đồng đối với người hưu trí như tôi là 1,5 tháng lương, nhưng mình còn các mối quan hệ, còn… tiền dự trữ, và cũng chỉ là tiền của… một mình, thì nó cũng đã là lớn, cũng gây khó khăn ít nhất là một tháng rưỡi rồi. Còn với chị shipper tên Nguyễn Thị Hoài ở Nghệ An ấy, nó là một khoản tiền rất lớn, bởi nó không phải của chị, mà là tiền của công ty, phải nộp lại, mà lại còn phải lo cho gia đình, bao thứ chi tiêu. "Chân tay tôi run lên, hoảng loạn thực sự. 15 triệu đồng đó còn nhiều hơn số tiền tôi cật lực làm việc trong một tháng", câu nói của chị thể hiện rất rõ điều ấy.

Bất lực, không biết làm gì sau mấy lần quành đi quành lại quãng đường mình vừa qua mà không thấy, chị… ngồi khóc trước một quán tạp hóa.

Đối với chị Nguyễn Thị Hoài đó là một số tiền rất lớn.

Và chị chủ quán tạp hóa ấy, cũng đã không vô tâm, đã đầy thương cảm chia sẻ câu chuyện ấy lên mạng xã hội.

Và, Bụt hiện ra. Ngay trong buổi sáng ấy, người ít người nhiều, người gần người xa, người offline người online (viết thế cho nó… thời đại số) đã góp cho chị đủ số tiền bị mất.

Và, điều ngoạn mục nữa, khiến ta tin vào lòng tự trọng, sự tử tế, lòng tốt của con người, cụ thể là shipper Nguyễn Thị Hoài: đủ số tiền bị mất, chi xin ngừng không nhận hỗ trợ nữa.

Và điều này nữa, anh chị em cùng công ty biết việc, cũng bảo nhau chủ động gom tiền giúp chị, nhưng chị đã từ chối vì đã nhận đủ tiền bị mất. Những người lao động nghèo thương nhau, những người xa lạ chia sẻ cho nhau, nhiều người chưa chắc đã không khó khăn như chị…

Cũng như thế là câu chuyện hôm nọ tôi viết trên mục này của Người Đưa Tin, bài báo: "Dạy và học vùng khó", sau đấy đã rất nhiều bạn đọc, người ít người nhiều, giúp các cháu học sinh ở cái điểm trường rất khó khăn ấy, hai trình độ 4 và 5 cùng học trong một lớp, gọi là lớp ghép, nhưng vẫn có các cháu… mẫu giáo và nhà trẻ cùng học vì chị chúng phải đưa chúng đến lớp để bố mẹ đi làm, chúng chạy tung tăng trong lớp, rồi… ngủ. Cô giáo phải chăm tất, bởi không sẽ không bảo đảm sĩ số. Các bạn đọc đã gửi cho các cháu tiền để mua quần áo đồng phục, dép, tivi, sách…

Cũng như thế nữa, một cô giáo dạy ở trường liên cấp vùng biên giới Đức Cơ nhờ tôi "xin" trên mạng sách cho thư viện của trường. Cô bảo trường mới, hiện đại, gì cũng có, nhưng thiếu sách, nhờ tôi đăng trên facebook xin. Và sau một tuần, sáng hôm qua, cô đã nhận đủ sách, bàn giao cho thư viện trường, hiệu trưởng trực tiếp nhận. Bạn ấy nhắn trên fb: "Sách đã về và em đã giao tận tay cho BGH trường em rồi thầy ạ. Xin thay mặt các em gửi lời cảm ơn tới thầy và các bạn của thầy đã ủng hộ học sinh của em hơn 1000 cuốn sách truyện. Em sẽ hướng dẫn và cùng các em đọc sách, sẽ cố gắng lan tỏa những năng lượng tích cực từ sách và sự quan tâm của mọi người dành cho các em học sinh biên giới ạ".

Và sáng qua, tôi cũng gặp một cái tin trên một tờ báo: "Người đàn ông hơn 10 năm vá xe miễn phí giữa lòng TP.HCM". Anh này tàn tật, làm nghề sửa xe, và ngay cái biển của quán đã rất ấn tượng: "Có tiền cũng vá không tiền cũng vá", theo đó, dẫu nửa đêm, hai ba giờ sáng mà có người gọi là anh dậy phục vụ ngay, có tiền thì đưa, lỡ kẹt cũng xong. Tất nhiên không phải ai cũng kẹt, nên sẽ có những người tốt không để anh bị thiệt. Đa phần những người vào tiệm của anh là người nghèo vì tiệm ở ngay trong khu lao động.

Tôi cũng hay xem những clip trên mạng những tình huống khiến mình rơi nước mắt, ấy là những người, có những cặp đôi rất trẻ, trên đường gặp những người bán ế, từ rau quả trái cây đến thức ăn vặt, đã mua hết cho họ, chưa kể còn biếu thêm. Số hàng mua ấy họ lại mang cho những thân phận khổ khác.

Nhiều bạn trẻ hàng tối khuya phóng xe trên phố vắng, tìm và tặng đồ ăn cho những người cơ nhỡ, ngủ công viên, gốc cây, ghế đá, vỉa hè… cũng khiến chúng ta cảm động.

Cũng như thế là các cơ sở cơm từ thiện ở bệnh viện. Họ làm việc miệt mài, trách nhiệm, tới mức có hôm đi thăm một người bạn nằm bệnh viện, anh kể cũng vừa ăn cơm từ thiện, rất ngon. Đang định cật vấn rằng ông ăn thế là mất một suất của người nghèo, anh bảo tôi ăn để "thẩm định", và đã góp cho họ mấy triệu.

Ảnh minh họa

Những hành vi tốt, việc làm đẹp, những người tử tế thầm lặng như thế trong xã hội rất nhiều. Vấn đề là chúng ta cũng phải đủ bao dung và đồng điệu để nhận ra điều ấy. Ngoài ra cũng không nên vì những hành vi chưa đẹp khác mà… so sánh, đặc biệt là những việc lớn, đến vi phạm pháp luật, đụng đến tiền tỉ, nhiều tỉ, nghìn tỉ, của những người… từng nổi tiếng, từng là lãnh đạo cao cấp.

Thì họ cũng từng là những con người bình thường. Và họ đã không đủ sức vượt qua cám dỗ. Hay nói cách khác, họ đã không đủ khả năng giữ mình ở vị trí người lương thiện, dẫu là người lương thiện bình thường, ở vị trí bình thường, thậm chí là thấp so với mặt bằng xã hội như những người tốt việc tốt trên kia. Và nghĩ cho cùng, như nhạc sĩ họ Trịnh viết: Sống trong đời sống cần có những tấm lòng, dẫu chỉ để… gió cuốn đi.

Và Lưu Quang Vũ cũng thốt lên: Bác thợ mộc nói sai rồi/ Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước trong veo đến thế?/ Con chim sẻ tóc xù ơi…

Cả Trịnh Công Sơn và Lưu Quang Vũ đều đã trở về với cát bụi, nhưng họ vẫn để lại dư âm của sự tử tế, để chúng ta tin vào sự tử tế…