Đây là giới hạn gập mở của iPhone Duo?

Apple chưa chính thức công bố số lần gập mà thiết bị có thể chịu được theo tiêu chuẩn đánh giá của hãng. Ảnh: Bloomberg.

Trong thử nghiệm của YouTuber Kuba Klawiter, chiếc iPhone Duo đã bị nứt màn hình sau 75.001 lần gập. Kết quả này thấp hơn đáng kể so với mức 500.000 lần gập mà Samsung công bố cho tấm nền OLED trên Galaxy Z Flip và Z Fold8.

Trong buổi phát trực tiếp, Klawiter liên tục gập và mở thiết bị bằng tay để kiểm tra độ bền. iPhone Duo vẫn hoạt động sau 50.000 lần gập. Đến mốc 60.000 lần, nếp gấp giữa màn hình trở nên rõ hơn.

Sau đó, Klawiter đặt điện thoại vào túi có bụi bẩn để mô phỏng xơ vải tích tụ trong quá trình sử dụng. Thiết bị xuất hiện tiếng lạo xạo khi đóng mở nhưng sau đó hoạt động bình thường trở lại.

Ở mốc 75.000 lần, YouTuber đặt điện thoại vào một bát đá nhằm mô phỏng điều kiện nhiệt độ thấp. Ngay lần gập tiếp theo, một đường nứt xuất hiện dọc giữa màn hình bên trong.

Màn hình iPhone Duo xuất hiện vết nứt ở chính giữa và sọc ngang sau lần gập thứ 75.001. Ảnh: Kuba Klawiter/YouTube.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định iPhone Duo kém bền hơn điện thoại gập Samsung. Theo đánh giá của trang công nghệ Gizmodo, nhiều thử nghiệm độ bền của iPhone Duo đã được thực hiện, nhưng điều kiện kiểm tra không đồng nhất, khiến việc so sánh trực tiếp chưa hoàn toàn đáng tin cậy.

Một số chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung cũng tiến hành thử nghiệm độ bền của iPhone Duo. Nhà báo công nghệ Joanna Stern sử dụng robot để gập thiết bị hơn 32.000 lần.

YouTuber Tim Pan thực hiện hơn 10.000 lần gập, trong khi kênh HTX Studio sử dụng máy chuyên dụng để thử nghiệm hơn 3.000 lần. Tuy nhiên, các thử nghiệm này đều kết thúc trước khi màn hình xuất hiện hư hỏng.

Trong khi đó, Samsung Display cho biết tấm nền gập sử dụng trên Galaxy Z Flip và Z Fold8 đã hoạt động bình thường sau 500.000 lần gập trong thử nghiệm do công ty Bureau Veritas kiểm chứng.

Phép thử kéo dài 13 ngày ở nhiệt độ 25 độ C. Dù vậy, đây là kết quả kiểm định theo quy trình riêng, không phải phép thử đối chứng trực tiếp với iPhone Duo.

Đáng chú ý, Apple cũng chưa công bố số lần gập mà thiết bị có thể chịu được theo tiêu chuẩn đánh giá của hãng.

Tối 26/10 (theo giờ Mỹ), Apple gửi phản hồi về sự cố màn hình gập trên iPhone.

"Chúng tôi đã ghi nhận sự cố màn hình bên trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo", hãng cho biết qua phản hồi chính thức. Apple cũng khuyến nghị người dùng gặp lỗi liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được xem xét thay thế thiết bị.

Với mức giá khởi điểm 1.999 USD, độ bền là yếu tố đáng quan tâm đối với iPhone Duo. Tuy nhiên, cần thêm thử nghiệm trong điều kiện đồng nhất và dữ liệu về tỷ lệ lỗi thực tế trước khi đưa ra kết luận về tuổi thọ sản phẩm.