Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện

Cán bộ Binh đoàn 16 cùng các trí thức trẻ tình nguyện triển khai công tác cấp, phát thuốc và khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nối bờ vui, gieo mầm tri thức

Đến các vùng dự án KTQP của Binh đoàn 16 đứng chân trên địa bàn các tỉnh, thành, điều nhận thấy rõ nhất là sự thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đóng góp vào sự chuyển mình ấy có dấu ấn đậm nét của lực lượng TTTTN - những kỹ sư nông, lâm, cử nhân kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, y tế... Không làm việc ở văn phòng, họ chọn phương châm “bám bản, bám vườn, bám dân” làm lẽ sống của tuổi trẻ.

Với tinh thần “cầm tay chỉ việc”, TTTTN đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân canh tác hơn 110ha cà phê, mắc ca, cao su, điều; đóng góp hàng trăm ngày công giúp nông dân thu hoạch nông sản. Nhờ đó, từ vùng đất cằn cỗi, hơn 4 ngàn m2 “vườn rau thanh niên” và các mô hình chăn nuôi, vườn ươm nhân giống hữu cơ đã “mọc” lên ở các đoàn KTQP, gieo niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no, bền vững cho người dân ở các xã biên giới.

“Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 luôn xác định việc triển khai Dự án 174 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm phát huy vai trò xung kích của trí thức trẻ gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Ðại tá TRỊNH PHẠM HÒA, Bí thư Ðảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16

Tốt nghiệp Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, anh Phùn Văn Ba đầu quân tại Đoàn KTQP 720 (Binh đoàn 16) chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi đã vận động, quyên góp hơn 2 ngàn bộ quần áo ủng hộ đồng bào dân tộc khó khăn; tổ chức dạy miễn phí tiếng Anh cho học sinh Trường mầm non Hoa Sim và thực hiện nhiều nhiệm vụ an sinh xã hội cho cộng đồng. Việc làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa”.

Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Đoàn KTQP 720, Binh đoàn 16 nhìn nhận: Những TTTTN chính là “cánh tay nối dài” giữa bộ đội Đoàn KTQP 720 với người dân. Bằng tri thức và lòng nhiệt tình, TTTTN không chỉ giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất mà còn là lực lượng nòng cốt trong xóa mù chữ, tuyên truyền pháp luật và văn hóa. Sự có mặt của họ đã làm sáng lên tinh thần đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Khát vọng cống hiến

Không dừng lại ở phát triển kinh tế, dấu chân tình nguyện còn in đậm trên những con đường mở lối buôn làng. Họ đã cùng lực lượng tại chỗ phát quang 120km đường liên thôn, làm mới 10,6km đường bê tông, nạo vét 33km mương thủy lợi và thắp sáng hàng chục km đường biên bằng ánh sáng năng lượng mặt trời. Đáng chú ý, trước yêu cầu phát triển mới, TTTTN đã tiên phong tham mưu thực hiện mô hình TTTTN giúp người dân thực hiện phong trào Bình dân học vụ số, trở thành công dân số, mang tri thức công nghệ đến tận từng mái nhà sàn.

Song song với phát triển kinh tế hạ tầng, công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả. Lực lượng TTTTN đã tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3,2 ngàn lượt người dân; hiến 35 đơn vị máu cứu người; tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công; nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tại các đoàn KTQP của Binh đoàn 16 có nhiều lớp dạy tiếng Anh miễn phí hoặc các hình thức tuyên truyền pháp luật song ngữ Việt - M’nông đã đưa kiến thức pháp luật đến với người dân...

Theo Đại úy Hà Long Tân, Trợ lý thanh niên Binh đoàn 16, đội ngũ TTTTN theo Dự án 174 thực sự trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, mang làn gió tươi trẻ đến các vùng KTQP. Các bạn không chỉ xung kích trong chuyển đổi số, khuyến nông, an sinh xã hội mà còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua của thanh niên binh đoàn. Sự trưởng thành của các bạn qua từng công trình, phần việc đã chứng minh hiệu quả thực tiễn to lớn của dự án, khẳng định tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trên dải đất biên cương, phên giậu của Tổ quốc...

Không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, qua thực tiễn rèn luyện, TTTTN tại Binh đoàn 16 có sự trưởng thành vượt bậc; đã có 47 đội viên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 15 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng. Nhiều đội viên sau khi hoàn thành dự án đã trưởng thành, tiếp tục gắn bó lâu dài với đơn vị, tiếp tục trở thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đóng góp tích cực ở các vùng phên giậu, biên cương của Tổ quốc.