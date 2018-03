Công trình xâm hại lõi Tràng An: Xin tự tháo dỡ

Chủ công trình không phép 'Con đường lên núi Cái Hạ' đã làm đơn gửi cơ quan chức năng xin tự tháo dỡ trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 30/3.

Ngày 27/3, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty cổ phần Tràng An cho biết, hiện Cty Tràng An đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình để tự phá dỡ công trình sai phạm .

Trước đó, ngày 26/3, chính quyền huyện Hoa Lư đã tổ chức cuộc họp bàn phương án tháo dỡ, cưỡng chế đối với công trình sai phạm này.

Tại cuộc họp, huyện Hoa Lư xác định, đây là công trình xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng bắt buộc phải tháo dỡ, thực hiện nghiêm đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng chiều dài của bậc thang lên xuống núi Cái Hạ mà Công ty CP Du lịch Tràng An đã xây dựng trái phép sau khi khảo sát chính xác là 510m với hơn 900 bậc thang.

Công trình trên núi Cái Hạ sẽ phải tháo dỡ

Ngoài xây dựng bậc thang lên xuống núi Cái Hạ trái phép, tại điểm “Tràng An cổ” do Công ty CP Du lịch Tràng An quản lý còn có một số hoạt động du lịch chưa được cấp phép như tự ý bán vé cho khách tham ngồi thuyền, sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên trái quy định…

Dịp này, chính quyền địa phương cũng sẽ xử lý luôn những sai phạm có liên quan này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Sĩ Trí - Bí thư Huyện ủy Hoa Lư cho hay, phải tháo dỡ vì công trình vi phạm nghiêm trọng.

Các phương án tháo dỡ, cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo các bước: Trước hết, chính quyền sẽ tuyên truyền vận động ông Nguyễn Văn Son – Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; nếu không đồng ý mới thực hiện việc cưỡng chế.

Về phương án tháo dỡ, khi thực hiện chính quyền huyện Hoa Lư sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng. Việc tháo dỡ công trình sẽ phải được thực hiện bởi đội ngũ những người có chuyên môn, thậm chí phải thành lập hội đồng để việc tháo dỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối và không xâm hại thêm vào di sản.

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch huyện Hoa Lư cho biết: “Nếu như ông Son không thực hiện việc tự tháo dỡ như đã hứa thì huyện sẽ thực hiện phương án cưỡng chế”.

Đối với người dân đang làm việc tại khu vực “Tràng An cổ”, huyện Hoa Lư đang lên phương án kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải quyết việc làm cho người dân.

Thực tế, về việc tháo dỡ công trình trên, đã từng trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, người có nhiều kinh nghiệm về khai thác núi đá cho rằng sẽ rất khó khăn, với địa hình cheo leo như núi Cái Hạ.

Bây giờ, nếu phá dỡ đi lại rất xấu vì đã bạt hết đá làm mặt bằng để làm bậc thang lên núi, mà khu vực này điển hình là một vùng cát-tơ đá vôi, cực kỳ dễ bị tổn hại nếu bị tác động.

Đặc biệt, đã đổ bê tông lên thì địa hình cát-tơ không còn nữa, mất vĩnh viễn, tài nguyên không thể tái tạo, có đập cũng sẽ trơ ra chỗ xâm hại thô bạo. Nếu phá dỡ những thứ gì liên quan bê tông cốt thép phải cho đi hết, khi đó sẽ mất địa hình đặc trưng của di sản và tất nhiên vẫn bị coi là xâm hại.

"Việc phá đi sẽ cực kỳ tốn kém về kinh phí, nguy hiểm cho khu vực bên dưới khi phá bỏ, rồi vận chuyển các khối tảng bê tông được đập phá xuống dưới rất khó khăn, có thể xâm hại di sản mạnh hơn.

Phải có một công ty chuyên tháo dỡ, kèm theo đó là một Hội đồng bao gồm các chuyên gia về di sản, các nhà cố vấn địa chất - khoáng sản, các KTS, nhưng dù chuyên nghiệp hay không cũng không khôi phục được giá trị di sản", ông Khiển nói rõ.

Đồng tình quan điểm, PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội khảo cổ học cho rằng, việc phá dỡ trên các vùng núi đá vôi rất khó khăn.

Thực ra việc xây dựng công trình ở vùng lõi di sản, lại trên núi đá cao hoàn toàn chưa có, nên việc nghiên cứu tháo dỡ hoàn toàn không có kinh nghiệm hay bài học gì.

"Trường hợp này, nếu có phá dỡ thì cũng chỉ răn đe các doanh nghiệp, chứ di sản chắc chắn không còn tính nguyên vẹn, tính tự nhiên", ông Tín khẳng định.

Sơn Ca (Tổng hợp)