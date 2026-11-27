Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) giảm 2,2% xuống 19.600 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức giá đóng cửa thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 24 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi mức bình quân 10 phiên gần nhất.

Theo dữ liệu giá đã điều chỉnh, lần gần nhất cổ phiếu HPG đóng cửa ở vùng giá này hoặc thấp hơn là phiên 11/6/2025, khi thị giá ở mức 19.418 đồng/cổ phiếu.

So với mức giá cao nhất trong 52 tuần là 29.700 đồng/cổ phiếu, thị giá HPG đã giảm khoảng 34%. Vốn hóa thị trường của Hòa Phát hiện còn khoảng 165.500 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 85.000 tỷ đồng so với mức đỉnh nếu tính trên cùng lượng cổ phiếu lưu hành.

Diễn biến kém tích cực của cổ phiếu HPG trái ngược với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp trong những quý gần đây.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của BSC Research, kết quả kinh doanh quý III/2026 của Hòa Phát ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với doanh thu thuần đạt 62.214 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (LNST-CĐTS) đạt 8.217 tỷ đồng, tăng 106%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 170.274 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. LNST-CĐTS đạt 23.582 tỷ đồng, tăng 103%.

Đáng chú ý, lợi nhuận quý III của Hòa Phát vượt đáng kể dự báo trước đó của BSC Research, vốn ở mức 6.000-6.500 tỷ đồng. Theo đơn vị phân tích, kết quả tích cực này chủ yếu đến từ biên lợi nhuận gộp cải thiện và doanh thu tài chính tăng cao hơn kỳ vọng.

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp quý III đạt 19,2%, tăng khoảng 0,15 điểm phần trăm so với quý trước. Kết quả này trái với dự báo trước đó của BSC Research rằng biên lợi nhuận có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ về vùng 18,8-19%, trong bối cảnh lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá thấp không còn nhiều.

Lý giải diễn biến trên, BSC Research cho biết giá thép xây dựng tăng trong tháng 6-7 đã được phản ánh vào các hợp đồng trong quý III, giúp mặt bằng giá bán duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 120% so với quý trước khi giá HRC trên thị trường xuất khẩu phục hồi trong tháng 7-8, tạo điều kiện để Hòa Phát đẩy mạnh tiêu thụ.

Tuy nhiên, BSC Research đánh giá việc gia tăng xuất khẩu HRC trong quý III chủ yếu mang tính thời điểm, tận dụng giai đoạn giá bán thuận lợi. Do đó, đơn vị phân tích chưa thay đổi quan điểm về triển vọng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

Với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong quý III, BSC Research cho biết sẽ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của Hòa Phát trong giai đoạn 2026-2027.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm. Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm, dự kiến cung cấp sản phẩm ray ra thị trường từ quý II/2027.