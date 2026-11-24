Chia tay có thể kéo theo nhiều xáo trộn cảm xúc, từ buồn bã, mất ngủ đến hoài nghi giá trị bản thân. Ảnh: 何 夏/Pexels.

Chia tay người mình từng yêu có thể để lại nhiều tổn thương, bất kể ai là người chủ động kết thúc mối quan hệ. Có người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, trong khi những người khác mất nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, để thoát khỏi cảm giác buồn bã và mất mát.

Sau một cuộc tình đổ vỡ, nhiều người thường tự hỏi bao lâu mình mới có thể vượt qua nỗi đau. Theo các nghiên cứu tâm lý, không có câu trả lời chung cho tất cả. Quá trình hồi phục ở mỗi người có thể khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và đặc điểm tâm lý cá nhân.

Biểu hiện tâm lý thường gặp

Theo nghiên cứu của René M. Dailey và cộng sự công bố năm 2024, post-dissolution distress là thuật ngữ chỉ những phản ứng tâm lý khó chịu nhưng phổ biến mà một người có thể gặp phải sau khi kết thúc mối quan hệ tình cảm.

Những biểu hiện này không chỉ dừng lại ở cảm giác buồn bã, tuyệt vọng, lo lắng, tức giận hay sợ hãi. Một số người còn thường xuyên nghĩ về người cũ, liên tục nhớ lại chuyện đã qua, khó tập trung hoặc dễ bị tác động bởi những điều gợi nhắc đến mối quan hệ trước đây.

Bên cạnh đó, họ có thể tìm cách theo dõi người cũ trên mạng xã hội, liên tục muốn liên lạc dù đã chia tay. Những thay đổi về thể chất như ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, mệt mỏi và thiếu năng lượng cũng có thể xuất hiện.

Một số người thậm chí cảm thấy mất phương hướng, nghi ngờ giá trị bản thân hoặc gặp áp lực khi phải thay đổi nơi ở, thói quen sinh hoạt và tình hình tài chính.

Mức độ ảnh hưởng ở mỗi người không giống nhau. Nghiên cứu theo dõi 156 người trẻ trước và sau khi chia tay của nhà nghiên cứu y tế công cộng Jessica Acolin cùng các cộng sự (2023) cho thấy các triệu chứng trầm cảm gia tăng ngay sau khi mối quan hệ kết thúc. Tuy nhiên, nhìn chung, những biểu hiện này trở về mức trước khi chia tay trong vòng 3 tháng.

Học cách chấp nhận cảm xúc và chăm sóc bản thân là một phần của quá trình vượt qua đổ vỡ tình cảm. Ảnh: Yi Ren/Pexels.

Dù vậy, một số người có thể trải qua cảm giác đau buồn kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và đi kèm các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu.

Trong nghiên cứu công bố năm 2022, Anne M. Verhallen cùng các cộng sự theo dõi 87 phụ nữ trong 30 tuần sau chia tay. Kết quả cho thấy quá trình hồi phục có thể chia thành 4 nhóm: nhóm có khả năng phục hồi tốt và vượt qua tổn thương dễ dàng; nhóm trải qua đau buồn nhưng nhanh chóng hồi phục; nhóm cải thiện dần nhưng vẫn gặp khó khăn; và nhóm tiếp tục chịu đựng cảm giác đau buồn mà không có nhiều chuyển biến tích cực.

Cuốn Khi ta rời xa: Đừng quên mình dù đã thương người của Tamara Thompson đề cập đến những tổn thương sau chia tay, đồng thời khuyến khích người đọc nhìn nhận và chấp nhận cảm xúc, học cách yêu thương bản thân để từng bước cân bằng lại cuộc sống.

Thông qua các bài tập viết và những tình huống thực tế, tác giả hướng dẫn người đọc nhận diện những điều vẫn còn níu giữ mình với mối quan hệ cũ, học cách buông bỏ những điều không thể thay đổi và xây dựng lại giá trị bản thân.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh việc hồi phục không đồng nghĩa với phải quên sạch người cũ, mà là học cách tiếp tục cuộc sống sau khi mối quan hệ kết thúc.

Yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hồi phục

Không phải cuộc chia tay nào cũng khiến một người rơi vào trạng thái đau khổ kéo dài. Theo nhiều cuộc nghiên cứu, mức độ tổn thương và khả năng hồi phục chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.

Trước hết, đặc điểm của mối quan hệ có thể quyết định mức độ khó khăn khi chia tay. Những người có nhiều kỷ niệm đẹp, đánh giá cao mối quan hệ trước khi kết thúc hoặc từng sống chung với đối phương thường gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình thích nghi.

Việc phụ thuộc tài chính vào nhau hoặc từng có kế hoạch chung cho tương lai cũng có thể khiến cảm giác mất mát trở nên lớn hơn. Ngoài ra, người bị đối phương chủ động chia tay thường trải qua nhiều tổn thương hơn người đưa ra quyết định kết thúc mối quan hệ.

Đặc điểm tâm lý cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Những người thiếu kỹ năng đối mặt với khó khăn, có lòng tự trọng thấp hoặc thường cảm thấy bất an trong tình yêu có xu hướng trải qua các triệu chứng sau chia tay nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, kiểu gắn bó trong tình cảm và trải nghiệm thời thơ ấu cũng có liên quan đến khả năng hồi phục. Những người khó tin tưởng hoặc không thoải mái khi gần gũi về mặt cảm xúc với người khác thường có phản ứng tiêu cực mạnh hơn khi một mối quan hệ kết thúc. Trải nghiệm bị đối xử tệ trong thời thơ ấu cũng có thể liên quan đến mức độ tổn thương sau chia tay.

Độ tuổi và kinh nghiệm tình cảm là những yếu tố khác cần được cân nhắc. Người trẻ tuổi và những người lần đầu trải qua chia tay thường dễ gặp các triệu chứng nặng hơn. Điều này được ghi nhận trong một số nghiên cứu thực hiện với nhóm học sinh trung học và sinh viên đại học.

Gấp lại một chuyện tình: Sổ tay hướng dẫn hồi phục hậu chia tay có các bài thực hành cũng hướng đến việc xây dựng lại lòng tự trọng và hình thành cách yêu lành mạnh hơn. Ảnh: Binhbanbook.

Những khó khăn trên cũng là nội dung được Nguyễn Tuấn Đức đề cập trong Gấp lại một chuyện tình: Sổ tay hướng dẫn hồi phục hậu chia tay. Từ quá trình đồng hành cùng nhiều người trẻ trong các vấn đề tình cảm, tác giả phân tích lý do một người có thể mắc kẹt trong tiếc nuối, tự trách bản thân hoặc tiếp tục bị níu kéo bởi một mối quan hệ không lành mạnh.

Thay vì đưa ra lời khuyên phải nhanh chóng quên người cũ, cuốn sách hướng dẫn người đọc nhận diện cảm xúc, nhìn lại những suy nghĩ và hành vi khiến bản thân tổn thương, đồng thời thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ. Những bài thực hành cũng hướng đến việc xây dựng lại lòng tự trọng và hình thành cách yêu lành mạnh hơn.

Dù cảm giác đau buồn sau chia tay là điều phổ biến, mỗi người có cách vượt qua khác nhau. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Barry A. Farber và cộng sự năm 2024 trên 1.846 người trưởng thành tại Mỹ, 74,6% người tham gia từng tìm đến liệu pháp tâm lý sau khi kết thúc một mối quan hệ và đánh giá phương pháp này có hiệu quả từ mức độ vừa phải đến rất tốt.

Ngoài việc tìm đến chuyên gia tâm lý, một số cách khác cũng có thể hỗ trợ quá trình hồi phục như trò chuyện với bạn bè, hạn chế liên lạc với người cũ, dành thời gian cho sở thích cá nhân hoặc công việc và viết nhật ký về những trải nghiệm sau chia tay.

Chia tay không chỉ là trải nghiệm mất mát mà còn có thể trở thành cơ hội để mỗi người hiểu rõ bản thân, học hỏi và trưởng thành hơn. Việc cho phép bản thân đối diện với cảm xúc, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết, có thể giúp quá trình thích nghi với cuộc sống mới diễn ra thuận lợi hơn.