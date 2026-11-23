Sáng 23-11, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của thành phố sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, sau hợp nhất, TPHCM có không gian phát triển rộng lớn, đa dạng hơn, hội tụ những lợi thế về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới mở ra những cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có tư duy phát triển đột phá, tầm nhìn dài hạn, đủ sức phát huy tiềm năng, lợi thế của toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc lập Quy hoạch tổng thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức không gian đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vai trò, vị thế của TPHCM.

Đặc biệt, yêu cầu phát triển đặt ra cho TPHCM không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà còn phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới.

Quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới, tư duy đột phá với tầm nhìn chiến lược 100 năm. Quy hoạch định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Chủ tịch Lê Quốc Phong khẳng định TPHCM nhận thức việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Chủ tịch Lê Quốc Phong cam kết, TPHCM sẽ bám sát các chủ trương, định hướng chiến lược và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, khẩn trương công bố rộng rãi Quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân về định hướng phát triển của Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà Thành phố đang kêu gọi đầu tư.

TPHCM cũng rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các Luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Các đại biểu tham quan các đồ án quy hoạch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng TPHCM trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới" là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động.

“Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình. Quy hoạch hôm nay được chính thức ban hành là kết tinh trí tuệ tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, bạn bè trong và ngoài nước. Và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, năng động này sẽ được tiếp tục phát huy trong quá trình cụ thể hoá, thực hiện Quy hoạch”, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương bạn, đối tác quốc tế để Thành phố sớm đạt được những mục tiêu chiến lược đã xác định.

Các mục tiêu lớn cụ thể của quy hoạch: Đến năm 2030: TPHCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045: TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn: TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.