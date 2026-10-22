CEO Apple tiết lộ lý do chậm chân với iPhone gập

Apple bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua phát triển điện thoại màn hình gập, khi phải đến gần đây, hãng mới cho ra mắt iPhone Duo, trong khi các đối thủ đã thực hiện điều này từ gần 10 năm trước.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí TIME, CEO Apple đã giải thích vì sao công ty phải mất nhiều năm mới phát triển được mẫu iPhone gập.

John Ternus cho biết ông và các cộng sự tại Apple đã nghiên cứu về công nghệ màn hình gập từ năm 2011. Vào thời điểm đó, khi nhiều người dùng vẫn còn sử dụng những chiếc điện thoại nắp gập, John Ternus và 5 kỹ sư tại Apple đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị điện tử có thể gập lại.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm hiểu những công nghệ cần thiết để sản xuất các thiết bị này, trong đó có bảng mạch và loại pin.

“Chúng tôi nhận thấy rõ rằng sớm muộn gì cũng đến lúc màn hình OLED có thể uốn cong được”, ông nói.

Không vội vàng

Ternus nhấn mạnh Apple không vội vàng đưa điện thoại gập ra thị trường. Ông cho rằng một số mẫu điện thoại gập do các công ty khác tung ra chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của Apple.

Những mẫu điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên do các công ty khác phát triển trong thập niên 2010 được cho là thường khá mong manh và chưa thực sự hữu dụng. Nếp gấp lớn, kém thẩm mỹ ở chính giữa màn hình cũng làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng.

“Những sản phẩm khác trên thị trường vào thời điểm ấy tạo cảm giác rẻ tiền và kém chất lượng”, John Ternus thẳng thừng bình luận.

Các nhóm kỹ sư phần cứng và phần mềm của Apple sau đó đã dành nhiều năm phát triển iPhone Duo.

Công ty xây dựng một hệ thống điều khiển màn hình mới, tận dụng những tiến bộ trong công nghệ chip Apple Silicon, nhằm giúp quá trình chuyển đổi giữa màn hình bên trong và màn hình bên ngoài mượt mà hơn.

Apple cũng thiết kế lại một số thành phần của hệ điều hành iOS, chuyển các nút điều khiển quan trọng sang phía bên phải để người dùng dễ thao tác hơn bằng ngón tay cái.

Nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, IShowSpeed, cầm chiếc iPhone Duo bên cạnh CEO Apple John Ternus. Ảnh: Reuters.

Trong suốt quá trình phát triển, Ternus khuyến khích nhóm dành thêm thời gian và công sức cho dự án, ngay cả khi các đối thủ đã đưa sản phẩm điện thoại gập ra thị trường trước Apple.

Quan điểm ưu tiên chất lượng hơn tốc độ của Ternus cũng được Richard Dinh, phó chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, xác nhận.

“Trong suốt quá trình phát triển, dù các đối thủ đã tung ra các sản phẩm màn hình gập trước, Ternus vẫn thúc đẩy đội ngũ dành nhiều thời gian và công sức hơn nữa cho dự án”, Dinh cho biết.

Ông cho biết có thời điểm ông đã hỏi Ternus rằng liệu nhóm có nên sử dụng loại vật liệu màn hình giống như các đối thủ cho iPhone gập hay không, giải pháp mà theo Dinh là vẫn còn nhược điểm nhưng “đủ dùng”.

“Ông ấy nói với tôi: ‘Rich, anh sẽ biết khi nào sản phẩm thực sự sẵn sàng’”, Dinh kể lại. Điều đó giúp chúng tôi tự tin hơn để thực sự vượt qua những giới hạn trong đổi mới và sản xuất, đồng thời bay đến nhiều nơi trên thế giới để kết nối các nhà cung cấp và cùng phát triển công nghệ màn hình nanotexture".

Thành quả là một bề mặt được chế tạo từ vật liệu polymer tùy chỉnh, kết hợp với bản lề chứa hơn 100 chi tiết cơ khí siêu nhỏ, được gia công chính xác bên trong. Thiết kế này đã gây ấn tượng với những người đầu tiên trải nghiệm sản phẩm. Họ cho biết gần như không thể nhận ra nếp gấp trên màn hình.

Phong cách của tân CEO

Apple bước vào giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của John Ternus, người nhậm chức CEO từ ngày 1/9.

Theo Bloomberg, khi được cân nhắc kế nhiệm Tim Cook, Ternus từng băn khoăn liệu mình có đủ khả năng đảm nhận trọng trách này hay không.

“Tôi không phải ông. Ông đã làm được quá nhiều điều tuyệt vời”, Ternus nói với Cook.

Cook bình thản đáp: “Tôi biết cậu không phải tôi”, ngụ ý Ternus không cần trở thành bản sao của ông mà hãy là chính mình.

Khi kể lại cuộc trò chuyện với nhân viên, Ternus cho biết đây là bước ngoặt giúp ông thay đổi cách nhìn về vai trò lãnh đạo.

Theo vị CEO mới, điều Cook nói đã “thực sự gây ấn tượng mạnh”. Trong thời gian làm CEO, Cook tập trung vào những lĩnh vực mà ông có thể “mang lại nhiều giá trị nhất cho Apple”, Ternus kể. “Và tôi cũng cần dành thời gian cho những nơi tôi có thể tạo ra nhiều giá trị nhất cho Apple”.

CEO John Ternus. Ảnh: Bloomberg.

Ternus giao phần lớn hoạt động tài chính cho giám đốc tài chính Kevan Parekh, và chuỗi cung ứng cho giám đốc vận hành Sabih Khan.

Thay vào đó, ông dành nhiều thời gian làm việc với giám đốc phần cứng Johny Srouji và lãnh đạo kỹ thuật Tom Marieb, đồng thời trực tiếp tham gia sâu vào quá trình phát triển sản phẩm.

Theo nguồn tin của Bloomberg, ông cũng đang dành sự quan tâm đáng kể cho lĩnh vực từ lâu không có người lãnh đạo chung: thiết kế.

Kể từ khi "phù thủy thiết kế" Jony Ive rời Apple năm 2019, mảng thiết kế của tập đoàn trải qua nhiều biến động.

Hai mảng thiết kế công nghiệp (ID) và thiết kế giao diện người dùng (HI) có các lãnh đạo riêng thay vì cùng chịu sự quản lý của người lãnh đạo duy nhất. Cuối cùng, cả hai báo cáo lên Jeff Williams, cựu giám đốc vận hành.

Cách sắp xếp đó thay đổi khi Williams nghỉ hưu vào năm ngoái. Dù Cook thông báo rằng các nhóm thiết kế sẽ báo cáo trực tiếp cho ông sau khi Williams rời đi, trên thực tế, họ bắt đầu báo cáo cho Ternus.

Cook giao cho Ternus phụ trách mảng thiết kế như một phần của quá trình chuyển giao quyền lực.

Ông vốn đã tham gia vào hoạt động của studio thiết kế khi còn là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple, do hai bộ phận này cần phối hợp chặt chẽ với nhau.

Chia sẻ với TIME, Ternus cho biết ngay cả khi đã trở thành CEO, ông vẫn đặc biệt chú tâm vào khía cạnh thiết kế, dành nhiều ngày mỗi tuần tại studio cùng đội ngũ thiết kế công nghiệp và giao diện người dùng.