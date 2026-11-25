Có những ngã rẽ trong sự nghiệp nghệ thuật không khép lại bằng một lời chia tay, mà cứ lặng lẽ dừng lại theo thời gian. Câu chuyện của Thủy Tiên với điện ảnh có lẽ là một trường hợp như thế. Từng xuất hiện trên màn ảnh rộng, thử sức với nhiều vai diễn và có cơ hội bước sang một lĩnh vực khác ngoài âm nhạc, nhưng gần 7 năm qua, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi các dự án phim. Một hành trình từng được mở ra với nhiều kỳ vọng giờ đây lại trở thành điều khiến khán giả tiếc nuối.

Thủy Tiên không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cô từng có khoảng thời gian khá duyên với điện ảnh. Từ Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Những nụ hôn rực rỡ đến Vợ ơi… Em ở đâu? và Vu quy đại náo, nữ ca sĩ đã có cơ hội trải nghiệm nhiều màu sắc khác nhau của màn ảnh rộng. Điện ảnh giúp Thủy Tiên thể hiện một khía cạnh khác của bản thân, không chỉ là giọng hát hay hình ảnh quen thuộc trên sân khấu. Cô thậm chí còn tham gia vào quá trình sản xuất phim, cho thấy sự quan tâm dành cho lĩnh vực này không đơn thuần dừng lại ở một cuộc dạo chơi.

Từng có nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng, Thủy Tiên khiến khán giả tiếc nuối khi gần 7 năm chưa trở lại điện ảnh. Ảnh: FBNV

Hành trình ấy bất ngờ ngắt quãng. Vu quy đại náo ra mắt năm 2019 trở thành bộ phim gần nhất có sự góp mặt của Thủy Tiên. Từ đó đến nay, khán giả không còn thấy nữ ca sĩ xuất hiện trong những dự án điện ảnh mới. Không có thêm vai diễn, không có một màn tái xuất đáng chú ý, những dấu ấn trước đây dần trở thành ký ức về một giai đoạn khác trong sự nghiệp của cô.

Điều khiến câu chuyện thêm phần tiếc nuối là điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn sôi động. Nhiều bộ phim tạo được tiếng vang, doanh thu hàng trăm tỷ đồng và ngày càng có nhiều nghệ sĩ tìm thấy cơ hội trên màn ảnh rộng. Thị trường liên tục mở ra những hướng đi mới, trong khi khán giả cũng sẵn sàng đón nhận những gương mặt quen thuộc trở lại với một hình ảnh khác.

Với Thủy Tiên, gần 7 năm vắng bóng là khoảng thời gian đủ dài để một cánh cửa nghệ thuật dần khép lại. Tất nhiên, không ai có thể khẳng định nữ ca sĩ đã hoàn toàn từ bỏ điện ảnh. Cô vẫn có quyền lựa chọn con đường phù hợp với cuộc sống và sự nghiệp của mình. Nhưng với những khán giả từng thích thú khi nhìn thấy Thủy Tiên trên màn ảnh, việc cô không có thêm vai diễn mới vẫn là điều đáng buồn.

Nghệ thuật đôi khi không chỉ được nhớ đến bởi những gì một người đã làm, mà còn bởi những điều họ từng có thể tiếp tục thực hiện. Thủy Tiên đã có âm nhạc, có những dấu ấn riêng trong showbiz, nhưng điện ảnh lại đang trở thành một chương dang dở. Có lẽ, điều mà khán giả chờ đợi không phải một vai diễn lớn hay một bộ phim trăm tỷ, mà đơn giản là được nhìn thấy cô một lần nữa trên màn ảnh rộng.