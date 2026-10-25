Trải nghiệm công nghệ số

Trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26-10, đông đảo người dân, du khách đã được trực tiếp trải nghiệm những dịch vụ, sản phẩm số có tính ứng dụng cao trong công việc và đời sống. Những hoạt động trải nghiệm thú vị đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Trải nghiệm mới lạ

Những ngày diễn ra ngày hội, gian hàng của Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Công nghệ HKT (HKT Solutions) luôn thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem. Tại đây, những robot hình người, robot gấu trúc, robot phục vụ nhà hàng của công ty liên tục có những màn biểu diễn ấn tượng, độc đáo. "Trước đây tôi chỉ biết robot phục vụ nhà hàng thông qua mạng xã hội, bây giờ mới tận mắt thấy, khá thú vị. Con gái tôi lại thích robot hình người hay gấu trúc có thể biểu diễn nhảy theo nhạc hay làm các động tác", ông Trương Nhật Tuấn - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Người dân, du khách tham gia trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại gian hàng của Báo Điện tử VTC News phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ.

Gần đó, tại gian hàng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), khách ghé thăm được giới thiệu công nghệ tham quan thực tế ảo 360 độ, cho phép người dùng khám phá không gian các khu di tích lịch sử, điểm đến du lịch thông qua hình ảnh toàn cảnh trên nền tảng trực tuyến. Ông Nguyễn Xuân Thuận - đại diện gian hàng cho biết: "Tour 360 độ" bằng công nghệ VR giúp người xem hình dung rõ hơn về điểm đến trước khi quyết định tham quan thực tế, khơi gợi sự tò mò, mong muốn khám phá, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với các điểm du lịch địa phương". Đến gian hàng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (phường Tây Nha Trang) bày tỏ thích thú khi được trải nghiệm công nghệ tham quan thực tế ảo 360 độ. "Đeo kính vào, tôi có thể tham quan trực quan nhà cổ Phú Vinh và đình làng Phú Vinh ở phường Tây Nha Trang, gần nơi tôi sinh sống. Công nghệ này rất hay, giúp người xem dễ dàng tìm hiểu không gian, hình ảnh các điểm đến ngay trên nền tảng số, qua đó có thêm thông tin và động lực để đến tham quan thực tế", bà Hương nói.

Gian hàng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu đến người dân và du khách các tiện ích du lịch số, trong đó có hệ thống mã QR cung cấp thông tin về những điểm đến như: Nhà hát Đó, Làng nghề Trường Sơn, Khu du lịch Trăm Trứng, chùa Long Sơn, Vinpearl Nha Trang... Khách tham quan còn có thể trải nghiệm kính thực tế ảo (VR) để khám phá cảnh quan và điểm đến bằng hình thức trực quan, sinh động.

Tại ngày hội, các cơ quan báo chí cũng mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm mới lạ. Ở gian hàng của Báo Điện tử VTC News (Đài Tiếng nói Việt Nam) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện, đông đảo người dân và du khách được trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”, tham gia sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945, góp phần giáo dục lịch sử, lòng yêu nước một cách trực quan, sinh động. Đến với gian hàng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm công nghệ ghi hình 360 độ, lưu giữ các khoảnh khắc tại đây; hay chụp ảnh check-in, quét mã QR nhận ảnh ngay; khám phá các thiết bị hiện đại, giải pháp công nghệ mới đang được ứng dụng trong hoạt động sản xuất các sản phẩm báo chí...

Nhiều giải pháp số

Gắn với trải nghiệm, nhiều đơn vị tham gia ngày hội đã mang đến nhiều giải pháp số có tính ứng dụng cao trong hoạt động kinh doanh, sản xuất hay đời sống.

Ở lĩnh vực kinh tế số, Công ty Cổ phần MISA mang đến ngày hội nhiều giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp và các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực. Nổi bật là nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, hỗ trợ số hóa các hoạt động từ tài chính, kế toán, nhân sự đến bán hàng và quản trị tổng thể. Bên cạnh đó, các giải pháp như: MISA iGov phục vụ quản trị hành chính, MISA iHost hỗ trợ quản trị bệnh viện, cùng MISA OneAI và nền tảng quản trị giáo dục hướng đến số hóa quy trình quản lý, ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu và điều hành. Việc giới thiệu các nền tảng này góp phần giúp doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tìm hiểu những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số.

Các em nhỏ trải nghiệm hoạt động STEM tại ngày hội.

Tại gian hàng của Công ty HKT Solutions, đơn vị đã giới thiệu các giải pháp dành cho khách sạn thông minh và tòa nhà công sở hiện đại. Đối với khối văn phòng, công ty giới thiệu hệ thống phòng họp không giấy tích hợp camera AI nhận diện, định vị người phát biểu, hỗ trợ ghi nhận nội dung và tạo biên bản cuộc họp điện tử; hệ thống kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt. Trong lĩnh vực khách sạn, các giải pháp phòng nghỉ thông minh cùng robot phục vụ nhà hàng, vận chuyển hành lý, dẫn đường và vệ sinh được giới thiệu nhằm hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng OCOP cũng mang đến ngày hội nhiều sản phẩm đặc sắc, giới thiệu đến người dân và du khách. Các sản phẩm cũng được ứng dụng công nghệ số với các phiên livestream ngay tại ngày hội, góp phần quảng bá, kinh doanh sản phẩm, đồng thời làm phong phú hơn các hoạt động tại ngày hội...

"Tôi đã có một buổi trải nghiệm hết các gian hàng, có thể nói các hoạt động trải nghiệm, khám phá rất đa dạng, phong phú. Không chỉ có các sản phẩm đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho doanh nghiệp, ngày hội còn có nhiều sản phẩm số gần gũi với người dân, du khách. Mong rằng các sự kiện như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân", ông Vũ Duy Nam - người dân phường Nha Trang nói.