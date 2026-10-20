Nữ cựu chiến binh tiếp lửa truyền thống

Năm 1970, khi vừa bước sang tuổi 17, bà Phạm Thị Tâm (trú tại khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh) đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Vào chiến trường miền Nam từ năm 1971 trong đội hình Đoàn 559, tham gia mở đường Trường Sơn, bà Tâm cùng đồng đội đối mặt với bom đạn khốc liệt và những trận sốt rét rừng thập tử nhất sinh.

Hội viên Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tham gia chương trình tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại Trường THPT Cao Lộc

Nhiệm vụ hằng ngày của bà Tâm và đồng đội là phát quang, chở đá vá đường để bảo đảm thông tuyến cho các đoàn xe vận tải tiến về miền Nam. Giữa chiến trường thiếu thốn đủ bề, có đợt hơn 3 tháng liền không một hạt cơm, những người lính trẻ phải ăn lương khô, củ chuối, rau rừng và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt cùng vắt, đỉa bám kín chân tay.

Nhớ lại những ngày tháng gian khổ ấy, bà Tâm xúc động: Ngày đó thiếu thốn đủ đường, bom đạn dội xuống liên tục, sốt rét hoành hành khiến nhiều đồng đội ngã xuống. Thế nhưng, trong lòng ai cũng chỉ đau đáu một niềm tin duy nhất là phải giữ vững mạch máu giao thông để miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được sum họp một nhà.

Chính khí chất kiên trung ấy đã trở thành hành trang quý giá để khi trở về thời bình, bà Tâm vẫn thường kể lại những ký ức hào hùng cho con cháu nghe bên mái ấm gia đình. Không dừng lại ở đó, bà còn tích cực tham gia các buổi giao lưu, sinh hoạt tại địa phương. Những câu chuyện người thật việc thật của người lính Trường Sơn năm xưa chính là bài học lịch sử sống động, giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập.

Cũng như bà Tâm, bà Vũ Thị Hùy (trú tại khối Phú Lộc 1, phường Kỳ Lừa) là một người lính đã dành trọn những năm tháng tuổi trẻ cống hiến cho quân ngũ. Năm 1973, bà Hùy nhập ngũ, được cử đi học tại Trường Văn hóa Quân đội (Bộ Quốc phòng) và sau đó đảm nhận nhiệm vụ quân nhu - hậu cần. Hằng ngày, bà Hùy cùng đồng đội quản lý, tiếp nhận, cấp phát quân trang, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm chu đáo từng bữa ăn, trang phục cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm chắc tay súng nơi tuyến đầu.

Đến năm 1977, bà Hùy chuyển ngành sang công tác ở lĩnh vực khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ hưu, từ năm 2020 đến nay, bà tích cực tham gia Câu lạc bộ Văn nghệ tuyên truyền của Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh để tiếp tục truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ. Không quản ngại tuổi tác, trung bình mỗi năm, vào các dịp lễ, bà tham gia khoảng 20 buổi tuyên truyền truyền thống tại các trường học trên địa bàn.

Bà Hùy chia sẻ: Hằng tháng, chúng tôi đều tổ chức sinh hoạt, tập luyện các tiết mục văn nghệ và hằng năm phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi kể cho các cháu học sinh nghe về những năm tháng gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc, thấy các cháu chăm chú lắng nghe, trong lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào. Đó chính là động lực để những CCB như chúng tôi tiếp tục cống hiến, góp phần bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Hội CCB toàn tỉnh hiện có trên 1.240 hội viên CCB là nữ. Phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", các nữ CCB không chỉ là những "ngọn lửa" bền bỉ giữ gìn và tiếp nối truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: Các nữ CCB trong tỉnh dù ở lứa tuổi hay vị trí xã hội nào cũng luôn giữ vững và phát huy phẩm chất anh hùng, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, đặc biệt là trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện thật, con người thật và những việc làm giàu nhiệt huyết của các nữ CCB chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, góp phần bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu nước và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trong thời bình, các nữ CCB vẫn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Nhiều nữ CCB còn hăng hái tham gia công tác xã hội, tích cực đóng góp vào công tác từ thiện, nhân đạo, chăm lo cho các gia đình chính sách và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, những người phụ nữ từng qua lửa đạn chiến tranh vẫn luôn giữ vững tinh thần kiên trung, tận tụy và giàu lòng nhân ái. Sự đóng góp của họ đã và đang góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của người lính Cụ Hồ, tạo nguồn động lực mạnh mẽ truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ tương lai trên bước đường xây dựng và bảo vệ quê hương.