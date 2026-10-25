Dân có chỗ ở, mặt bằng mới thông

Khu tái định cư tổ 7 Quang Vinh đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo rà soát, trên địa bàn phường Quan Triều có 131 hộ cần bố trí tái định cư để phục vụ dự án cầu Quang Vinh và hệ thống đường kết nối. Trong đó, 10 hộ đã được bố trí tái định cư và 2 hộ thực hiện quy đổi tại khu dân cư tổ 13, phường Túc Duyên. Còn 121 hộ được giới thiệu bố trí tại khu tái định cư tổ 7 Quang Vinh. Khu tái định cư này có diện tích trên 4,7ha.

Công trường đang được tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thiện hạ tầng. Theo lãnh đạo phường Quan Triều, khu vực này được ưu tiên phục vụ các hộ phải di chuyển để thực hiện dự án cầu Quang Vinh và đường kết nối.

Ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Triều, cho biết: Địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư đã đạt trên 90% diện tích. Phường phấn đấu đến ngày 30-11 khu tái định cư đủ điều kiện về hạ tầng để bàn giao cho người dân. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên để tạo chuyển biến cho phần mặt bằng còn lại của dự án.

Áp lực tiến độ đang hiện hữu. Đoạn đường dẫn từ cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2 có 63 hộ bị ảnh hưởng, với khoảng 1,41ha đất thu hồi. Đến thời điểm ngày 20-10, 21 hộ với 8.137m2 đã được phê duyệt phương án bồi thường, trị giá 12,3 tỷ đồng; 12 hộ với 1.894m2 đang thẩm định, kinh phí khoảng 10,7 tỷ đồng; 27 hộ với hơn 3.045m2 đang công khai phương án.

Địa phương đặt ra là hoàn thành bồi thường đoạn từ cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2 trước ngày 30-10.

Tuyến đường dẫn kết nối cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang vinh 2 nằm cạnh Khu tái đinh cư cũng đang được triển khai song song.

Ở đoạn kết nối từ đường Dương Tự Minh đến cầu Quang Vinh 1, 96 hộ và 4 tổ chức đã được thống kê. Thông báo thu hồi đất đã ban hành; việc đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ thu hồi đất đã hoàn thành.

Hồ sơ, phương án của 96 hộ đang tiếp tục được hoàn thiện. Địa phương cũng thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án giá đất cụ thể, hướng tới mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30-11.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh (cán bộ trực tiếp theo dõi Dự án), cho rằng: Tái định cư vẫn là một trong những nút thắt chính. Khi địa phương tập trung đẩy nhanh hạ tầng khu tái định cư, chủ đầu tư có thêm điều kiện để phối hợp giải quyết mặt bằng và chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực tổ chức thi công, qua đó đẩy tiến độ chung của công trình.

Ba mốc tiến độ đang nối chặt với nhau: hoàn thành bồi thường đoạn giữa hai cầu trước 30-10; giải phóng mặt bằng đoạn từ đường Dương Tự Minh đến cầu Quang Vinh 1 trước 30-11; đồng thời phấn đấu đưa Khu tái định cư tổ 7 Quang Vinh đủ điều kiện bàn giao trong tháng 11.

Hoàn thành khu tái định cư vì thế không chỉ là lo chỗ ở cho trên 121 hộ dân. Đó còn là điều kiện để tháo phần khó nhất của mặt bằng, đưa tuyến đường kết nối hai cây cầu tiếp tục tiến về phía trước theo chỉ đạo của tỉnh.