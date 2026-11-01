Zverev thua sốc sau 3 set, lỡ đại chiến Alcaraz ở chung kết Vienna Open

Video highlights Alexander Zverev 1-2 Alex de Minaur

Trận bán kết Vienna Open 2026 chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa Alexander Zverev và Alex de Minaur, khi hai tay vợt liên tục tạo ra những bước ngoặt.

Ngay trong set mở màn, De Minaur nhập cuộc tự tin, phát huy khả năng di chuyển linh hoạt và phòng ngự bền bỉ. Tay vợt Australia giành một break quan trọng, đồng thời bảo vệ thành công các game giao bóng để thắng 6-4.

Alex de Minaur xuất sắc đánh bại tân số 1 ATP Zverev - Ảnh: AGTP Tennis

Tuy nhiên, Zverev nhanh chóng đáp trả trong set hai. Ngôi sao người Đức nâng cao hiệu quả giao bóng, liên tục gây sức ép và hai lần bẻ game của đối thủ. Nhờ đó, Zverev thắng áp đảo 6-1, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, cả hai thi đấu giằng co, không ai tạo được lợi thế đủ lớn để kết thúc trận đấu sớm. Cuộc đối đầu buộc phải bước vào loạt tie-break đầy căng thẳng.

De Minaur chạm trán Carlos Alcaraz ở chung kết - Ảnh: ATP

Tại đây, De Minaur thể hiện bản lĩnh khi tận dụng tốt những thời điểm quan trọng, giành chiến thắng 7-4. Chung cuộc, De Minaur đánh bại Zverev 2-1 (6-4, 1-6, 7-6), giành quyền vào chung kết Vienna Open.

Đối thủ cuối cùng của tay vợt Australia là Carlos Alcaraz, người vừa vượt qua Daniil Medvedev ở bán kết. Trận tranh chức vô địch diễn ra lúc 20h ngày 1/11.