Zverev thua sốc Fokina, lỡ hẹn chung kết Thượng Hải Masters 2026

Video highlights Alexander Zverev 1-2 Davidovich Fokina:

Bước vào trận bán kết Thượng Hải Masters 2026, Zverev được đánh giá vượt trội khi từng thắng Davidovich Fokina tới 6 trong 7 lần đối đầu trước đó. Tay vợt người Đức cũng đang có phong độ ấn tượng và được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Zverev thua tay vợt kém 25 bậc trên BXH ATP - Ảnh: ATP Tour

Trong set mở màn, Zverev thi đấu chắc chắn, liên tục gây sức ép bằng những cú giao bóng uy lực. Bước ngoặt đến ở game 11, khi Fokina mắc sai lầm và để đối thủ giành break quan trọng. Zverev sau đó khép lại set đầu với chiến thắng 7-5.

Tuy nhiên, cục diện bất ngờ đảo chiều trong set hai. Zverev đánh mất sự ổn định, tạo điều kiện để Fokina vùng lên mạnh mẽ. Ở game thứ 10, tay vợt Tây Ban Nha tận dụng thành công cơ hội bẻ game giao bóng, thắng 6-4 và đưa trận đấu vào set quyết định.

Sang set ba, Fokina tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Anh sớm giành break ở game thứ hai sau lỗi giao bóng kép của Zverev, trước khi bảo vệ thành công lợi thế để thắng 6-3.

Chung cuộc, Fokina ngược dòng thắng 2-1 sau hơn hai giờ thi đấu, qua đó giành vé vào chung kết Thượng Hải Masters 2026.

Đáng chú ý, chiến thắng này còn giúp tay vợt Tây Ban Nha nối dài chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên đất Trung Quốc.