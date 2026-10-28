Zverev thoát hiểm ngoạn mục ở vòng 1 Vienna Open

Video highlights Alexander Zverev 2-1 Martin Landaluce

Bước vào trận ra quân Vienna Open 2026, Alexander Zverev được đánh giá vượt trội so với Martin Landaluce, tay vợt người Tây Ban Nha đang đứng thứ 63 ATP. Tuy nhiên, đối thủ trẻ đã tạo ra không ít khó khăn cho ngôi sao người Đức.

Set mở màn diễn ra căng thẳng khi Landaluce thi đấu tự tin, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh uy lực. Dù vậy, Zverev vẫn thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng 7-5.

Zverev ra quân đầy khó khăn tại Vienna Open 2026 - Ảnh: AGTP Tennis

Sang set hai, Landaluce bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, tận dụng những thời điểm Zverev thi đấu thiếu ổn định để thắng 6-3, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, hai tay vợt tiếp tục giằng co quyết liệt, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt tie-break căng thẳng và hấp dẫn.

Tại đây, Zverev phải trải qua màn đấu trí nghẹt thở trước khi giành chiến thắng 13-11, qua đó khép lại set đấu với tỷ số 7-6. Chung cuộc, Zverev thắng 2-1 (7-5, 3-6, 7-6), giành vé đi tiếp tại Vienna Open 2026.

Đáng chú ý, Zverev phải cứu tới 4 match point trong loạt tie-break quyết định và chỉ kết thúc trận đấu ở cơ hội match point thứ năm, sau 3 giờ 5 phút thi đấu. Đây là màn thoát hiểm đầy bản lĩnh của tay vợt 29 tuổi.