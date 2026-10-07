Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Zun Bin, nghệ danh trước đây là Yun Bin, sinh năm 1992, được biết đến với vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên của nhiều web drama được khán giả trẻ yêu thích. Anh từng gây chú ý với Trái Cấm, sau đó tiếp tục thực hiện Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng, Hoa Trên Mộ chị, Xuyên không đón Tết… Những dự án này giúp Zun Bin tạo dấu ấn trong dòng phim trực tuyến, đồng thời cho thấy một người làm nghề có thể đảm nhận nhiều công đoạn từ viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn, diễn xuất đến hậu kỳ.

Zun Bin tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những bộ phim và thành quả nghề nghiệp, có lẽ chưa đủ để lý giải hành trình của Zun Bin.

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” do Báo Tiền Phong tổ chức, Zun Bin đã lần đầu chia sẻ sâu hơn về những bước ngoặt phía sau hành trình ấy: từ ngày lựa chọn sống thật với bản thân, rẽ khỏi con đường được đào tạo để bước vào điện ảnh, đến những lần dám đánh đổi để bảo vệ điều mình tin tưởng. Với anh, “một Tôi khác” không phải một con người hoàn toàn mới, mà là phiên bản ngày càng hiểu mình hơn, dám lựa chọn hơn và biết chịu trách nhiệm với những lựa chọn ấy.

Ngay từ khi còn nhỏ, Zun Bin đã luôn tâm đắc với một câu châm ngôn: “Hạnh phúc là được sống thật”. Nhưng với anh, sống đúng với bản thân chưa bao giờ là một khoảnh khắc có thể gọi tên hay một quyết định được đưa ra trong ngày một ngày hai. Đó là một hành trình dài, bắt đầu từ việc anh phải đối diện với chính mình và rồi đủ can đảm để công khai bản thân với gia đình.

Zun Bin gọi đó là “cuộc cách mạng” lớn nhất của mình. Bởi anh hiểu, sống đúng với mình là một chuyện, nhưng để lựa chọn ấy không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mà còn trở thành điều gia đình có thể đón nhận lại là một câu chuyện khác.

Zun Bin chọn sống thật và dùng chính hành trình của mình để trả lời những lo lắng của gia đình.

Dấu mốc ấy đến vào thời điểm anh nhận giấy báo đậu đại học. Đó cũng là lúc Zun Bin có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ về chính mình. Không chỉ là câu chuyện về việc anh khác với những gì mẹ từng hình dung, cuộc trò chuyện ấy khiến anh nhận ra phía sau những lo lắng của mẹ là rất nhiều câu hỏi: Nếu chọn sống thật, xã hội có yêu thương anh không? Anh có hạnh phúc không? Có thể thành công và có một cuộc sống bình thường như bao người khác không?

“Tôi bắt đầu hiểu rằng điều mẹ quan tâm và lo sợ nhất không phải là việc tôi khác với những gì mẹ từng hình dung, mà là mẹ sợ tôi chọn con đường sống thật này rồi xã hội có yêu thương tôi không, liệu tôi có hạnh phúc không, có thể thành công và có một cuộc sống bình thường như bao người khác không”, Zun Bin chia sẻ.

Những trăn trở ấy cũng khiến anh nhìn việc “sống thật” theo một cách khác. Anh không muốn lựa chọn của mình chỉ là một tuyên bố về bản thân, càng không muốn dùng lời nói để buộc người thân phải lập tức hiểu và chấp nhận. Điều anh muốn làm là sống như thế nào để chính cuộc đời mình có thể trả lời những lo lắng của mẹ.

“Tôi hiểu rằng muốn người thân yên tâm với lựa chọn của mình, có lẽ cách tốt nhất không phải là cố gắng thuyết phục họ bằng lời nói, mà là sống một cuộc đời đủ tử tế để chứng minh cho lựa chọn của mình”, anh nói.

Từ sau cuộc trò chuyện ấy, Zun Bin chọn sống tử tế hơn, siêng năng hơn và chân thành hơn. Với anh, đó không chỉ là cách để người thân dần yên tâm, mà còn là cách anh tự trả lời cho chính mình về giá trị của một con người.

“Tôi hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở việc bạn là ai, giới tính của bạn như thế nào hay bạn khác biệt ra sao. Giá trị ấy nằm ở cách bạn lựa chọn sống cuộc đời của mình”, Zun Bin bày tỏ.

Có lẽ vì thế, sau nhiều năm, anh vẫn không cho rằng mình đã “hoàn thành” hành trình sống thật. Với Zun Bin, ngày công khai bản thân với gia đình chỉ là một điểm khởi đầu của một hành trình lớn hơn: hành trình học cách sống với lựa chọn của mình, chịu trách nhiệm với nó và từng bước để những người mình yêu thương có thể nhìn thấy hạnh phúc trong lựa chọn ấy.

“Đến hôm nay, tôi vẫn tin rằng sống thật không phải là một cái đích đã đạt được, mà là một hành trình tôi vẫn đang tiếp tục mỗi ngày”, anh nói.

Trước khi đến với điện ảnh, Zun Bin là sinh viên ngành Tài chính - Marketing. Nhưng niềm yêu thích nghệ thuật khiến anh quyết định rẽ sang một con đường khác, dù không được đào tạo bài bản về điện ảnh.

Với Trái Cấm, bộ phim đầu tay, anh bắt đầu gần như từ con số không: chưa biết trình bày kịch bản, chưa phân biệt được các cỡ cảnh và phải tự học từng công đoạn trong quá trình làm phim: “Cái gì mình không biết thì mình tìm hiểu, không biết nữa thì mình hỏi những anh chị đã làm nghề. Sau mỗi ngày quay, tôi lại tiếp tục học. Quay về thì bắt đầu học dựng”, anh kể.

Mỗi khung hình được tạo nên từ sự học hỏi và trải nghiệm của người làm phim.

Mỗi lần bắt đầu một công việc mới lại là một lần Zun Bin học cách bước qua giới hạn của mình. Nhìn lại, anh biết ơn sự liều lĩnh của phiên bản trẻ tuổi ấy, bởi chính việc dám làm khi chưa biết mình có thể làm được đến đâu đã đưa anh đến với công việc mà mình thực sự muốn gắn bó: “Tôi cảm giác mình được là chính mình, được ‘đã’ với nghệ thuật, được sống với cái nghề mà mình lựa chọn”, Zun Bin chia sẻ.

Trái Cấm ban đầu được Zun Bin thực hiện đơn giản vì anh muốn có một bộ phim hoàn chỉnh của riêng mình. Sự đón nhận của khán giả sau đó tiếp thêm cho anh niềm tin, trong khi những phản hồi khó tính lại giúp anh nhìn thấy những điều mình còn phải học.

“Tôi nghĩ một người làm phim rất cần cả hai điều đó: những người yêu thương để mình có thêm động lực, và những người đủ khó tính để mình biết mình còn phải đi xa đến đâu”, anh nói.

Hành trình làm nghề của Zun Bin ghi dấu qua nhiều dự án và cột mốc đáng nhớ.

Sau đó, Zun Bin tiếp tục theo đuổi những dự án lớn khác. Có dự án thành công, cũng có dự án khiến anh gần như “mất trắng”, thậm chí mang theo những khoản nợ. Nhưng nhìn lại, Zun Bin không xem thắng hay thua là thước đo duy nhất.

“Điều đáng giá không chỉ nằm ở việc một bộ phim thắng hay thua, mà còn nằm ở việc mình đã dám làm, đã làm hết sức và đã sống thật với lựa chọn của mình như thế nào”, anh bày tỏ.

Theo thời gian, sự liều lĩnh của Zun Bin được thay bằng sự tỉnh táo và cân nhắc nhiều hơn. Nhưng anh vẫn muốn giữ lại sự can đảm của những ngày đầu: “Có thể tôi sẽ liều theo một cách tỉnh táo hơn, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại sự can đảm của mình ở những ngày đầu tiên.”

Với một người làm phim, Zun Bin có nhiều “tọa độ hạnh phúc”: ngày bấm máy, những ngày trên trường quay, lúc trở về hậu kỳ hay khi tác phẩm được đến với khán giả.

Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc rõ rệt nhất, anh chọn ngày họp báo ra mắt phim. Bởi đó là lúc anh nhìn thấy thành quả của một hành trình không chỉ do riêng mình tạo nên, mà là công sức của cả một ê-kíp.

Một bộ phim được tạo nên từ hàng trăm, hàng nghìn giờ làm việc của những người trước và sau máy quay, những người thức trắng đêm ở hậu kỳ và nhiều vị trí khác nhau. Khi tác phẩm đến với khán giả, niềm hạnh phúc ấy tiếp tục được nối dài qua những bình luận và cảm xúc mà người xem dành cho câu chuyện.

Zun Bin tự học và đảm nhiệm nhiều công đoạn trong quá trình làm phim.

“Tôi yêu nghề này cũng bởi nó đem lại cho tôi nhiều hơn một khoảnh khắc của hạnh phúc. Từ lúc bắt đầu một ý tưởng cho đến khi bộ phim hoàn thành và đến được với khán giả, gần như mỗi chặng đường đều có một ‘tọa độ hạnh phúc’ riêng”, Zun Bin chia sẻ.

Và có lẽ chính cách nhìn ấy khiến “check-in” trong câu chuyện của Zun Bin không còn là một địa điểm cụ thể: Đó có thể là ngày anh đủ can đảm nói thật với gia đình; Là ngày anh lần đầu đứng trên trường quay với một kịch bản chưa biết phải viết thế nào; Là ngày bộ phim đầu tay đến với khán giả; Hay là một buổi họp báo, khi anh nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn giờ lao động của cả ê-kíp được kết tinh thành một tác phẩm.

Mỗi tọa độ ấy đánh dấu một lần Zun Bin hiểu mình hơn.

Nếu được gửi một câu chuyện đến “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 – “Từ đây có một Tôi khác”, Zun Bin không chọn riêng một bộ phim hay một thành tích nghề nghiệp. Anh chọn hành trình trở thành chính mình. Bởi nhìn lại, những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh đều bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản: “Mình thật sự muốn sống cuộc đời như thế nào?”

Một bộ phim là thành quả của Zun Bin cùng nhiều cộng sự phía sau máy quay.

Từ ngày đủ can đảm nói với gia đình rằng mình muốn được sống thật, đến ngày rẽ khỏi con đường đã học để bước vào điện ảnh; từ một người gần như không biết gì về làm phim đến khi có thể tự mình viết, sản xuất, đạo diễn, diễn xuất và hoàn thiện một tác phẩm - tất cả đều bắt đầu từ việc anh dám lựa chọn điều mình thực sự muốn.

Nhưng hành trình ấy cũng dạy Zun Bin rằng sống đúng với mình không có nghĩa chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Anh từng nghĩ sống thật nghĩa là mình được hạnh phúc. Sau này, anh hiểu sống thật còn là học cách để những người mình yêu thương có thể hiểu, tin tưởng và nhìn thấy hạnh phúc trong lựa chọn của mình.

Vì thế, anh chọn sống tử tế, chăm chỉ và chân thành.

“Tôi không nghĩ mình đã có tất cả câu trả lời. Nhưng ít nhất, sau nhiều năm, tôi có thể nhìn lại và nói rằng: tôi đang sống cuộc đời mà mình lựa chọn.” - Đó cũng là cách Zun Bin định nghĩa về “một tôi khác”.

Không phải một Zun Bin hoàn toàn mới mà là một Zun Bin đã hiểu mình hơn, dám lựa chọn hơn và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình hơn.

Nếu “Từ đây có một Tôi khác” là một dấu mốc, với Zun Bin, dấu mốc ấy bắt đầu từ ngày anh đủ can đảm để sống thật.

Và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice. Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự. Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026. Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả]. Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY