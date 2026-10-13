ZTE 'đặt cược' vào kinh tế Token cho hạ tầng số kỷ nguyên AI

Công ty nghiên cứu thị trường Omdia tham dự hội nghị và ghi nhận ZTE trình bày tầm nhìn phát triển hạ tầng số cho giai đoạn mới, trong đó doanh nghiệp đặt sự kết hợp giữa năng lực kết nối và sức mạnh tính toán phục vụ AI làm nền tảng cho các ứng dụng thông minh. Trên cơ sở đó, ZTE định hình chiến lược phát triển AI xoay quanh khái niệm kinh tế Token, đồng thời xác định trí tuệ nhân tạo là động lực chủ chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra những mô hình tăng trưởng mới.

Các phiên thảo luận xoay quanh kinh tế Token tập trung vào việc tối ưu hóa toàn bộ các tầng công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của mạng AI và phân tích quá trình chuyển đổi từ mô hình kết nối truyền thống sang hệ sinh thái số vận hành trên nền tảng hạ tầng thông minh, nơi năng lực kết nối và tính toán phối hợp để tạo ra giá trị mới.

Ông Xie Junshi, Phó Tổng giám đốc điều hành kiêm Giám đốc vận hành ZTE, phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu ZTE lần thứ 15 ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh ZTE

Tại hội nghị, ZTE trình bày chiến lược kết hợp năng lực kết nối với sức mạnh tính toán AI để xây dựng hạ tầng số thế hệ mới, đồng thời lấy kinh tế Token làm cơ sở tối ưu chi phí, hiệu suất và trải nghiệm người dùng trong các dịch vụ AI. Với chủ đề “Kết nối + Sức mạnh tính toán AI = Giai đoạn mới của hạ tầng số”, hãng nhấn mạnh sự thay đổi trong cách phát triển hạ tầng, từ cung cấp kết nối đơn thuần sang khai thác năng lực mạng và tính toán để tạo ra giá trị thông minh. ZTE kỳ vọng mô hình này sẽ giúp hãng tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi của ngành viễn thông, khi hạ tầng số dần vượt ra ngoài chức năng kết nối con người và thiết bị để trở thành nền tảng cung cấp dịch vụ, ứng dụng và giá trị kinh tế dựa trên AI.

Kinh tế Token thay đổi cách tính phí AI

Theo Omdia, kinh tế Token phản ánh định hướng tái cấu trúc cách ZTE cung cấp và thương mại hóa dịch vụ AI. Xem AI là một lực lượng sản xuất mới, hãng tập trung giải quyết ba vấn đề cốt lõi của thị trường gồm chi phí vận hành, hiệu suất khai thác tài nguyên và trải nghiệm người dùng. Thứ nhất, ZTE hướng tới tinh gọn quy trình cung cấp dịch vụ để giảm chi phí vận hành AI. Thứ hai, hãng tìm cách khai thác tối đa tài nguyên mạng nhằm xử lý hiệu quả các khối lượng công việc AI. Thứ ba, ZTE đặt mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các tương tác AI theo thời gian thực với chất lượng cao.

Khung kinh tế Token phác họa một tương lai trong đó nhà cung cấp đo lường, cung cấp và tính phí dịch vụ AI theo lượng Token mà khách hàng thực sự tiêu thụ, qua đó mang lại cho khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng hộ gia đình một mô hình giá minh bạch và hiệu quả hơn.

Ảnh ZTE

Ông Sameer Ashfaq Malik, chuyên gia phân tích chính cấp cao của Omdia, cho rằng chiến lược tối ưu toàn bộ các tầng công nghệ của ZTE xuất phát từ sự am hiểu nhu cầu hạ tầng AI. Bằng cách kết hợp mô hình và thuật toán AI với hệ thống tính toán, lưu trữ, mạng và năng lượng, ZTE hướng tới nâng cao hiệu suất tạo Token trên toàn hệ thống, yếu tố giữ vai trò then chốt trong kinh tế Token. Cách tiếp cận này bao quát toàn bộ chuỗi xử lý AI, từ tiếp nhận dữ liệu đến trả kết quả suy luận, nhằm phối hợp các tầng hạ tầng và khai thác hiệu quả năng lực của từng thành phần.

ZTE tận dụng hội nghị để giới thiệu năng lực kết nối mạng tiên tiến nhằm ứng phó với tốc độ tăng lưu lượng theo cấp số nhân do AI tạo ra. Khi các ứng dụng AI lan nhanh ở mọi ngành, hạ tầng mạng buộc phải liên tục tiến hóa để đáp ứng khối lượng dữ liệu và nhu cầu xử lý chưa từng có, và ZTE thiết kế giải pháp mạng IP dung lượng lớn để trực tiếp giải bài toán ấy, tạo nền móng hạ tầng cần thiết cho hoạt động AI ở quy mô lớn.

Ý tưởng nổi bật trong chiến lược kinh tế Token của ZTE là đường truyền chuyên dụng Token, với cơ chế tính cước dựa trên lượng Token AI thực tế được xử lý, thay cho các chỉ số băng thông truyền thống. Cách tính cước đó giúp khách hàng xác định chi phí sát hơn với mức sử dụng dịch vụ. Hệ thống đồng thời tự điều chỉnh tài nguyên mạng theo nhu cầu xử lý AI theo thời gian thực, kết hợp phân bổ tác vụ suy luận giữa nhiều trung tâm dữ liệu để duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và có thể dự báo. ZTE cũng ứng dụng cơ chế điều khiển luồng chính xác dựa trên AI nhằm tối ưu hiệu suất truyền dẫn, đáp ứng đặc thù lưu lượng AI và duy trì các cam kết về chất lượng dịch vụ.

Dòng bộ định tuyến 400GE/800GE mà ZTE giới thiệu được định vị là nền tảng phần cứng phục vụ kinh tế Token, hướng tới cân bằng giữa tổng chi phí sở hữu (TCO) và chất lượng mạng. ZTE thiết kế các thiết bị này để đáp ứng lưu lượng dữ liệu do AI tạo ra, đồng thời kiểm soát chi phí vận hành. Hãng cũng chú trọng phát triển mạng xanh nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng của hạ tầng, trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu AI mở rộng và nhu cầu điện cho hoạt động tính toán ngày càng tăng.

Ông Sameer Ashfaq Malik nhận định việc chuyển từ mô hình “phòng thủ gắn ngoài” sang “miễn dịch nội sinh” phản ánh sự thay đổi trong cách ZTE tiếp cận an ninh mạng, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ hạ tầng khi kinh tế Token phát triển. Theo đó, ZTE tích hợp các chức năng bảo mật trực tiếp vào phần cứng bộ định tuyến, tạo lớp phòng vệ ngay trong thiết bị trước những mối đe dọa liên quan đến AI. Chuyên gia Omdia cho rằng khi năng lực tính toán và kết nối ngày càng gắn chặt với nhau, hạ tầng cần có giải pháp bảo mật tích hợp, đủ linh hoạt để ứng phó với các hình thức tấn công tinh vi có sự hỗ trợ của AI, đồng thời duy trì hiệu năng mạng.

Mô hình mạng viễn thông tự vận hành cấp độ L4 mà ZTE phát triển theo tiêu chuẩn của TM Forum hướng tới thay đổi cách quản lý, vận hành và bảo trì mạng. Hãng tập trung vào ba năng lực chính, gồm sử dụng thuật toán AI dự đoán và phát hiện sự cố trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tự khắc phục sự cố và tối ưu hiệu năng mạng, cùng phân bổ tài nguyên linh hoạt theo nhu cầu thực tế. Là một phần trong chiến lược kinh tế Token, mô hình này hướng tới giảm độ phức tạp trong vận hành, nâng cao độ tin cậy và duy trì hiệu năng xuyên suốt hạ tầng, qua đó đáp ứng yêu cầu kết nối và tính toán liên tục của các ứng dụng AI cường độ cao.

Nhà mạng chuyển từ quản lý hạ tầng sang tạo ra giá trị số

Theo Omdia, kinh tế Token phản ánh quá trình chuyển từ kết nối truyền thống sang tạo ra giá trị số nhờ AI, đánh dấu sự thay đổi căn bản của thị trường. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cần chuyển từ vai trò quản lý hạ tầng sang kiến tạo giá trị số. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi mô hình kinh doanh mới, năng lực kỹ thuật cao hơn cùng những cách thức tương tác sáng tạo với khách hàng.

Các chuyên gia Omdia nhận định cách tiếp cận đồng bộ hạ tầng AI giúp ZTE tạo lợi thế cạnh tranh so với những đối thủ chủ yếu tập trung vào từng thành phần công nghệ riêng lẻ. Thay vì tối ưu từng bộ phận độc lập, ZTE phối hợp các tầng công nghệ để nâng cao hiệu năng tổng thể của hệ thống, từ đó tạo sự khác biệt trong cách xây dựng và vận hành hạ tầng AI.

Kinh tế Token mở ra nguồn doanh thu mới cho các nhà mạng thông qua cơ chế định giá dịch vụ dựa trên giá trị và lượng AI thực tế được sử dụng. Theo Omdia, chiến lược của ZTE có thể giúp các nhà mạng tiếp cận những phân khúc thị trường mới, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng nhờ cách tính cước minh bạch, gắn chi phí với mức sử dụng dịch vụ.

Omdia khuyến nghị các nhà mạng ưu tiên đầu tư hạ tầng sẵn sàng cho AI, đồng thời nâng cấp mạng để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng tăng. Các nhà mạng cần nghiên cứu phát triển dịch vụ theo mô hình kinh tế Token, gắn cách tính phí với nhu cầu sử dụng AI thực tế, triển khai mạng viễn thông tự vận hành cấp độ L4 để nâng cao hiệu quả khai thác và tích hợp bảo mật trực tiếp vào hạ tầng thay cho cách tiếp cận dựa trên nhiều lớp phòng thủ riêng biệt.

Đối với khối doanh nghiệp, Omdia khuyến nghị đánh giá nhu cầu lưu lượng và năng lực xử lý AI ở hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời cân nhắc mô hình tính phí theo kinh tế Token để kiểm soát chi phí dựa trên lượng dịch vụ thực tế sử dụng. Doanh nghiệp cần tính đến khả năng lưu lượng AI tăng nhanh khi quy hoạch hạ tầng, đồng thời ưu tiên bảo mật bằng chiến lược an ninh toàn diện có khả năng nhận diện các nguy cơ liên quan đến AI, chủ động ứng phó với nguy cơ công nghệ này bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng.

Chuyên gia Sameer Ashfaq Malik nhận định tầm nhìn kết hợp kết nối với năng lực tính toán AI của ZTE mở ra hướng phát triển mới cho hạ tầng số, trong khi việc triển khai kinh tế Token có thể góp phần định hình cách cung cấp dịch vụ và thương mại hóa AI. Khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, nhu cầu về hạ tầng thông minh và an toàn cũng tăng lên. Theo chuyên gia Omdia, sự kết hợp giữa mạng IP dung lượng lớn, hệ thống vận hành tự động và kiến trúc hạ tầng tối ưu cho AI tạo thêm cơ hội cho chuyển đổi số. Những tổ chức sớm ứng dụng các năng lực này có thể cải thiện hiệu suất hoạt động, kiểm soát chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Theo Omdia, hội nghị thượng đỉnh của ZTE tại Malaysia phác họa định hướng phát triển hạ tầng số lấy AI và kinh tế Token làm trọng tâm. Các giải pháp của ZTE về định tuyến IP, bảo mật và vận hành mạng tự động mở ra hướng phát triển cho ngành viễn thông trong giai đoạn mới. Khi thị trường chuyển từ cung cấp kết nối sang khai thác hạ tầng để tạo ra giá trị số, chiến lược của ZTE được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số dựa trên AI.