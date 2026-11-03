Những người bạn động vật thực sự “thân thiện”:

Khác với những sở thú thông thường, ZooJung không cố gắng mang đến những loài vật kỳ lạ hay hung dữ chỉ để thu hút sự tò mò. Thay vào đó, ZooJung chọn lọc những “người bạn” động vật có tính cách hiền lành, dễ mến và đặc biệt là thích nghi tốt với môi trường gần gũi con người – như rùa và thỏ, các loại mèo, chuột lang, chim chóc, capybara…

Mọi loài vật ở đây đều được ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần. Các em ấy không bị ép buộc phải tương tác hay “làm nũng” với khách, giúp cho mỗi cuộc gặp gỡ giữa các bé và động vật trở nên tự nhiên, an toàn và đầy ắp tiếng cười.

“Ngôi nhà 5 sao" an toàn và trong lành:

Để các bạn thú luôn khỏe mạnh và vui vẻ, ZooJung đã xây dựng một môi trường sống tuyệt vời ngay giữa lòng đô thị:

Không gian thoáng đãng, sạch sẽ: Hệ thống lọc không khí hiện đại giúp không gian luôn mát mẻ, dễ chịu và hoàn toàn không có mùi hôi.

Ánh sáng tự nhiên: Ánh đèn được thiết kế mô phỏng ánh sáng mặt trời, giúp các bé thú giữ được thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi tự nhiên nhất.

Khu vực thư giãn riêng: Các bạn thú luôn có không gian riêng để leo trèo, vui chơi hoặc ẩn nấp nghỉ ngơi bất cứ khi nào các bạn ấy muốn.

Vệ sinh an toàn tuyệt đối: Nguồn thức ăn, nước uống luôn được kiểm tra nghiêm ngặt. Khi các bé tham gia vui chơi, sẽ luôn có các cô chú nhân viên hướng dẫn cách rửa tay và cách vuốt ve sao cho các bạn thú cảm thấy dễ chịu nhất.

Học cách yêu thương từ những điều nhỏ nhất

Tại ZooJung, trải nghiệm của các bé không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hay chụp ảnh. Đây là một lớp học thiên nhiên sinh động, nơi trẻ em được hướng dẫn cách quan sát, tìm hiểu thói quen của từng loài và quan trọng nhất là học cách tôn trọng, yêu thương thế giới động vật.

Hãy đến ZooJung để cùng nhau tận hưởng không gian “Rừng trong phố” đầy thú vị, nơi mỗi lượt chạm tay là một bài học về tình yêu thiên nhiên dành cho con trẻ

ZooJung - mô hình “rừng trong phố, thú thân thiện” tại Nha Trang ZooJung được phát triển theo định hướng kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục và du lịch gia đình, với mục tiêu mang đến không gian để trẻ em và du khách tiếp cận động vật trong môi trường được thiết kế gần với sinh cảnh tự nhiên.

Theo đơn vị vận hành, mô hình chú trọng các yếu tố an toàn sinh học, phúc lợi động vật và trải nghiệm giáo dục. Không gian được xây dựng với hệ thống lưu thông không khí tuần hoàn, hướng đến việc duy trì môi trường sạch, hạn chế nguy cơ dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan.

Dự án theo đuổi thông điệp "Rừng trong phố, thú thân thiện", đồng thời hướng tới các giá trị cốt lõi gồm tự do (Freedom), lựa chọn (Choice), hạnh phúc (Happiness) và sức khỏe (Health).

Địa chỉ: 99 Phạm Văn Đồng, Bắc Nha Trang, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: 090 156 79 77