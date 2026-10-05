Joshua Zirkzee giúp Hà Lan nhọc nhằn đánh bại Serbia. Ảnh: X.

Thi đấu trên sân nhà Philips trong ngày đội trưởng Virgil van Dijk cán mốc 100 lần khoác áo tuyển quốc gia, Hà Lan nhập cuộc chủ động và sớm có được bàn mở tỉ số ở phút 31.

Teun Koopmeiners tạo nên khoảnh khắc xuất thần khi sút phạt táo bạo từ góc hẹp, đưa bóng vào góc xa khung thành Serbia. Dẫu vậy, lợi thế của "Cơn lốc màu da cam" chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 phút. Từ quả tạt chuẩn xác của Aleksa Terzic bên cánh trái, Mihajlo Cvetkovic đánh đầu cắt mặt hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan thêm một lần vượt lên nhờ những thay đổi nhân sự chuẩn xác. Phút 72, Denzel Dumfries căng ngang nguy hiểm tạo điều kiện cho Ruben van Bommel nỗ lực rướn người nhả bóng vào trong, đặt Zirkzee vào tư thế đệm bóng cận thành ấn định tỉ số chung cuộc 2-1.

Kịch tính bị đẩy lên cao trào ở những phút cuối khi Micky van de Ven dính chấn thương rời sân, buộc Hà Lan phải oằn mình chống đỡ trong thế 10 người do đã hết quyền thay đổi cầu thủ. Dẫu vậy, thủ thành Bart Verbruggen cùng sự lăn xả của hàng phòng ngự giúp đội chủ nhà bảo toàn trọn vẹn 3 điểm quý giá.

Với 8 điểm sau 4 lượt trận, thầy trò Xavi tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng B Nations League A (bằng điểm Hy Lạp nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại). Ở lượt tiếp theo, "Cơn lốc màu da cam" sẽ chạm trán Hy Lạp vào ngày 14/11.

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