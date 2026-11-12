Zimbabwe ban hành Luật An toàn và sức khỏe nghề nghiệp mới

Một góc thủ đô Harare, Zimbabwe

Theo Bộ trưởng Dịch vụ công, lao động và phúc lợi xã hội Edgar Moyo cho biết, luật mới cụ thể hóa quyền hiến định của người lao động về điều kiện lao động công bằng, an toàn, đồng thời chuyển trọng tâm từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp. Ông cho biết, luật tập trung vào 4 nhóm nội dung chính.

Thứ nhất là củng cố hệ thống tổ chức và phối hợp thực hiện. Luật quy định cơ cấu quản lý hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm Cục An toàn và sức khỏe nghề nghiệp thuộc Cơ quan An sinh xã hội quốc gia (NSSA), Cục Quốc gia về bệnh nghề nghiệp và Hội đồng Tư vấn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Zimbabwe. Các cơ quan này có vai trò tăng cường phát hiện sớm, báo cáo và quản lý bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là những bệnh có diễn biến âm thầm, kéo dài. Thứ hai là xác định rõ trách nhiệm của các bên. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ nhận diện các yếu tố nguy hiểm, đánh giá và phòng ngừa rủi ro, tổ chức quản lý nơi làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động. Người lao động phải tuân thủ các biện pháp an toàn và kịp thời báo cáo những điều kiện làm việc không an toàn. Trách nhiệm cũng được mở rộng tới các bên liên quan như đơn vị thiết kế, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà cung cấp và nhà phân phối.

Thứ ba là tăng cường quản lý và giám sát nơi làm việc. Luật bổ sung, củng cố các quy định về đăng ký và kiểm soát nơi làm việc, bảo đảm an toàn đối với máy móc, thiết bị, cũng như nghĩa vụ thông báo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các yêu cầu này áp dụng đối với cả nơi làm việc tạm thời và thường xuyên, nhằm bảo đảm sự cố được báo cáo kịp thời và có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ tương tự. Và cuối cùng là tăng cường thanh tra và xử lý vi phạm. Luật quy định việc bổ nhiệm thanh tra viên, thẩm quyền kiểm tra, điều tra tại nơi làm việc, ban hành thông báo yêu cầu khắc phục và lệnh cấm đối với những hoạt động không bảo đảm an toàn. Các hành vi không tuân thủ nghĩa vụ về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp có thể bị áp dụng chế tài theo quy định.

Bộ trưởng Edgar Moyo nhấn mạnh, việc triển khai luật đòi hỏi sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, người lao động, tổ chức công đoàn, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Theo ông, môi trường làm việc an toàn không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là điều kiện thiết yếu để nâng cao năng suất, duy trì hoạt động kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Luật mới được kỳ vọng góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và phẩm giá người lao động trong suốt quá trình làm việc, phù hợp với mục tiêu phát triển Zimbabwe đến năm 2030.