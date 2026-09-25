Zidane xúc động, háo hức trước ngày ra mắt trên cương vị HLV tuyển Pháp

Zidane sẽ chính thức bắt đầu hành trình dẫn dắt đội tuyển Pháp bằng trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 26/9.

Khi được hỏi liệu màn ra mắt trên cương vị huấn luyện viên có mang lại cảm xúc đặc biệt như lần đầu khoác áo tuyển Pháp hơn 30 năm trước hay không, Zidane mỉm cười và khẳng định cảm giác hiện tại thậm chí còn lớn hơn.

"Có lẽ còn hơn thế nữa. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi dẫn dắt đội tuyển Pháp này", Zidane chia sẻ trước trận đấu.

Zidane bắt đầu giấc mơ cùng tuyển Pháp

Zidane được bổ nhiệm thay Didier Deschamps sau World Cup, khép lại 14 năm Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Người đồng đội cũ của Zidane từng đưa Pháp đến chức vô địch World Cup 2018 và giành ngôi á quân tại World Cup 2022.

Với Zidane, đây là cơ hội trở lại đội bóng mà ông từng làm nên lịch sử với tư cách cầu thủ.

Ảnh: Reuters

Cựu danh thủ Zidane từng là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Pháp. Zidane ghi hai bàn bằng đầu trong trận chung kết World Cup 1998, giúp Pháp đánh bại Brazil 3-0 và lần đầu tiên đăng quang thế giới.

Hai năm sau, Zidane tiếp tục góp công giúp Pháp vô địch EURO 2000. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Zidane chuyển sang công tác huấn luyện và tạo dấu ấn đặc biệt tại Real Madrid khi giúp đội bóng này giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp.

Những thành tích đó khiến kỳ vọng dành cho Zidane trong vai trò HLV trưởng tuyển Pháp là rất lớn.

Mbappe sẵn sàng ra sân, Zidane có thể trao cơ hội cho 6 tân binh

Kylian Mbappe sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng tuyển Pháp trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo này đã bình phục chấn thương nhẹ và được Zidane xác nhận đủ khả năng thi đấu.

Việc Mbappe không tham dự buổi họp báo trước trận khiến Zidane được hỏi về tình trạng của đội trưởng Les Bleus.

"Mbappe vẫn ổn. Cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu vào ngày mai", Zidane cho biết.

Adrien Rabiot là người xuất hiện cùng Zidane trong buổi họp báo. Tiền vệ này cho rằng sự chú ý đặc biệt dành cho Zidane vô tình giúp các cầu thủ giảm bớt áp lực truyền thông.

"Hào quang của ông ấy khiến ông ấy thu hút rất nhiều sự chú ý. Theo một cách nào đó, việc sự chú ý tập trung nhiều hơn vào huấn luyện viên hơn là các cầu thủ lại là điều tốt. Điều đó giúp họ có thêm chút yên tĩnh", Rabiot chia sẻ.

Zidane đã chia sẻ cảm xúc của mình trước màn ra mắt dẫn dắt đội tuyển Pháp. Ảnh: Ali Atmaca/Anadolu qua Getty Images

Trong trận ra mắt, Zidane có thể sử dụng sáu cầu thủ chưa từng khoác áo tuyển Pháp. Danh sách này gồm tiền đạo Esteban Lepaul, các hậu vệ Leny Yoro và Jeremy Jacquet, cùng các tiền vệ Lucas Da Cunha, Andy Diouf và thủ môn Guillaume Restes.

Zidane cho biết ông hài lòng với những gì trong thời gian đầu làm việc cùng đội tuyển.

"Tôi hài lòng với những gì mình đã thấy cho đến nay. Đội tuyển Pháp rất cởi mở với tất cả mọi người. Chúng tôi có một đội hình tốt, có cả những cựu binh và những gương mặt mới", HLV tuyển Pháp nói.

Sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp sẽ làm khách trước Bỉ vào thứ Hai. Les Bleus sau đó trở về sân Stade de France để tiếp đón Italy ngày 2/10 và Bỉ ba ngày sau đó. Đây sẽ là những thử thách đầu tiên để Zidane định hình đội tuyển Pháp theo triết lý của riêng mình.