Zidane nổi giận vì tin đồn với Mbappe

Zinedine Zidane phủ nhận xích mích với Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters.

Nhà cầm quân 54 tuổi khẳng định rõ ràng rằng không có bất kỳ vấn đề nào tồn tại giữa ông và Mbappe. Động thái kể trên được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin từ truyền thông cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã xấu đi, khiến Zizou tỏ ra bực bội.

Khi tiếp nhận các câu hỏi từ phóng viên về chủ đề trên, Zidane bộc lộ rõ sự thất vọng và khó chịu. Trả lời trực tiếp báo giới, ông nói: "Tôi không hiểu chuyện này, nhưng đó không phải vấn đề gì lớn".

Ngay sau đó, huyền thoại bóng đá Pháp tiếp tục nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa ông và Mbappe hoàn toàn bình thường, đúng với tính chất giữa một huấn luyện viên và cầu thủ.

Bên cạnh việc khẳng định sự bình thường trong quan hệ giữa hai người, Zidane cũng thể hiện quan điểm dứt khoát sau những lời bàn tán bên ngoài.

Nhà cầm quân 54 tuổi nói thêm: "Đó là lý do tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận này. Tôi có mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ với cậu ấy, và mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Tôi không thể ngăn mọi người nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng đó là chuyện vô nghĩa. Thật đáng tiếc và khá khó chịu".

Sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương, Mbappe dự kiến sẽ trở lại đội hình tuyển Pháp ở lượt trận cuối bảng A Nations League A, khi "Les Bleus" chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/11.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.