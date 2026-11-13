Zidane hết tuần trăng mật với tuyển Pháp

Zinedine Zidane nhận thất bại đầu tiên ở trận thứ năm dẫn dắt tuyển Pháp.

Phút 63 tại San Siro, Federico Dimarco vừa vào sân đã căng ngang cho Davide Frattesi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 75, Pio Esposito hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền. Zidane lúc ấy mới bắt đầu thay người. Tuyển Pháp, từng dẫn bàn và kiểm soát thế trận trong hiệp một, chỉ còn khoảng 15 phút để gỡ hai bàn.

Ba chiến thắng và một trận hòa trước đó giúp Zidane có khởi đầu thuận lợi trên ghế HLV tuyển Pháp. Sau trận thứ năm, giọng điệu trên các mặt báo thay đổi. Le Figaro gọi thất bại ở Milan là dấu chấm hết cho tuần trăng mật của cựu HLV Real Madrid. Le Monde xem trận thua là cú sốc đầu tiên của triều đại mới, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng xoay xở của Zidane khi thiếu nhiều trụ cột, trong đó có Kylian Mbappe.

Zidane chậm sửa cánh phải

Tuyển Pháp có lý do để tiếc hiệp một. Michael Olise tận dụng đường chuyền hỏng của Gianluigi Donnarumma để mở tỷ số ở phút 10. Theo Liên đoàn Bóng đá Italy, đội khách cầm bóng 60% và tung ra 9 cú sút trước giờ nghỉ, so với 4 của chủ nhà. Bradley Barcola đưa bóng trúng cột, rồi Rayan Cherki cũng bị khung gỗ từ chối đầu hiệp hai. Tỷ số vẫn là 1-1 khi Italy bắt đầu dồn sức vào cánh phải của Pháp.

Malo Gusto gặp khó ở hành lang ấy từ phút 26, khi Nicolo Cambiaghi vượt qua anh rồi căng ngang cho Pio Esposito gỡ hòa. Sang hiệp hai, hậu vệ Chelsea phạm lỗi với chính Cambiaghi trong vùng cấm. Sebastiano Esposito sút hỏng quả phạt đền, nhưng Italy vẫn vượt lên ba phút sau. Roberto Mancini đưa Dimarco vào đá cao bên trái thay Cambiaghi, và đường căng ngang đầu tiên của cầu thủ này lập tức tìm đến Frattesi.

Davide Frattesi băng lên đón đường căng ngang của Federico Dimarco, đưa Italy vượt lên dẫn 2-1.

Le Figaro đặt dấu hỏi về việc Zidane trao suất đá chính cho Gusto, người theo tờ báo chỉ chơi 33 phút cho Chelsea trong hai tháng trước trận. Le Monde chú ý đến phương án trên ghế dự bị. Warren Zaire-Emery từng chơi hậu vệ phải cho PSG, nhưng Zidane không sử dụng anh tại San Siro. Khi Gusto rời sân, người vào thay là Sael Kumbedi, một trong ba cầu thủ có trận ra mắt tuyển Pháp tối ấy.

Dugarry chỉ ra điều tuyển Pháp còn thiếu

Trên RMC, Christophe Dugarry, đồng đội từng vô địch World Cup 1998 cùng Zidane, cho rằng Pháp thiếu sự phối hợp và giao tiếp khi Italy tăng cường tranh chấp. Theo ông, những hoán đổi vị trí giúp đội khách nhập cuộc tốt nhưng khó duy trì khi các cầu thủ mất kết nối.

Sai lầm cá nhân trong hiệp hai khiến tình hình thêm trầm trọng. Dugarry nhấn mạnh đội bóng trẻ này cần học cách đứng vững trong những giai đoạn bị dồn ép.

Cũng trên RMC, nhà báo Daniel Riolo lấy trường hợp Desire Doue để chất vấn cách bố trí hàng công. Zidane xếp cầu thủ PSG đá cao nhất khi Mbappe vắng mặt, nhưng Doue thường dạt trái, còn Barcola di chuyển vào giữa. Sau trận, chính Zidane thừa nhận hai cầu thủ đổi chỗ nhiều hơn dự tính. Những pha hoán đổi từng giúp Pháp gây sức ép đầu trận dần mất tác dụng khi đội cần tìm bàn gỡ.

Cherki tiếc vì Pháp bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu trong hiệp một. Zidane nhìn nhiều hơn vào cách đội chơi khi mất bóng. Ông thừa nhận Pháp thua trong các pha tranh chấp và mất tổ chức rõ rệt sau bàn 2-1. HLV 54 tuổi xem thất bại là một phần trong quá trình trưởng thành của đội và muốn giữ các nguyên tắc chơi bóng đã xây dựng.

Pháp vẫn chỉ cần hòa Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối để vào tứ kết Nations League. Zidane hy vọng Mbappe kịp trở lại cho trận đấu tại Bordeaux. Dù đội trưởng có ra sân hay không, câu hỏi từ San Siro vẫn nằm ở cách Pháp ứng phó khi đối thủ giành lại thế trận.