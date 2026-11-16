Zidane đưa Pháp vào tứ kết Nations League

Chiến thắng này giúp thầy trò Zinedine Zidane nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại bất ngờ trước Italy, dù màn trình diễn tại Stade Atlantique chưa thực sự thuyết phục.

Pháp nhập cuộc với thế trận áp đảo và liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Bradley Barcola và Michael Olise đều có cơ hội, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn trong hiệp một. Thủ môn Berke Ozer cũng có một ngày thi đấu nổi bật với nhiều pha cứu thua, trong khi hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ chống đỡ quyết liệt để hạn chế sức tấn công của đối thủ.

Pháp có màn thể hiện chưa thuyết phục.

Sau giờ nghỉ, Pháp đẩy cao tốc độ và nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số. Phút 48, từ quả phạt góc của Rayan Cherki, Rabiot đánh đầu đưa bóng về phía khung thành, buộc Emirhan Topcu phản lưới. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Thổ Nhĩ Kỳ đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Guler, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tình huống cho thấy hàng thủ Pháp vẫn có những thời điểm thiếu tập trung dù kiểm soát phần lớn thế trận.

Bước ngoặt quyết định đến ở phút 80, khi Eli Junior Kroupi ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia. Tiền đạo trẻ tận dụng pha phối hợp ăn ý với Cherki để nhân đôi cách biệt, cho thấy chiều sâu nhân sự và tiềm năng của hàng công Pháp. Pha đánh đầu thành bàn của Abdulkerim Bardakci ở phút 90 chỉ giúp Thổ Nhĩ Kỳ rút ngắn cách biệt, không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Pháp đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội và để đối thủ gây sức ép cuối trận vẫn là những vấn đề Zidane cần cải thiện trước vòng tứ kết.