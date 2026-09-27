ZHI.PAT ra mắt đèn BI-LED cho xe máy, hướng tới lắp đặt không độ chế

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới VS110 định vị màu đỏ dành cho xe máy Honda Vision

Bốn sản phẩm gồm ZHI.PAT EX150 BI-LED PROJECTOR dành cho Yamaha Exciter 150, VS110 cho Honda Vision, W110 cho Honda Wave 110 và LD125 cho Honda Lead 125.

Theo ZHI.PAT, các sản phẩm được phát triển theo từng mẫu xe, từ vỏ cụm đèn, hệ thống quang học, điện, tản nhiệt đến điểm gá lắp, hướng tới khả năng lắp đặt Plug & Play (công nghệ "cắm và chạy").

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu đỏ lắp cho xe máy Honda Vision

Điểm đáng chú ý của dòng sản phẩm là công suất được tối ưu theo hệ thống điện của xe.

Đèn có công suất chiếu gần 30W, chiếu xa 36W, hoạt động trong dải điện áp 12-30V và theo thông tin từ doanh nghiệp không yêu cầu độ sạc. Thiết kế này hướng tới việc nâng cấp khả năng chiếu sáng mà không phải thay đổi thêm hệ thống sạc của phương tiện.

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu xanh dành cho xe máy Yamaha Exciter 150

Về khả năng chiếu sáng, ZHI.PAT công bố tầm chiếu xa tối đa 350 m ở chế độ pha. Cụm đèn được thiết kế với vách chắn sáng và hoa văn quang học nhằm kiểm soát luồng sáng, hạn chế ánh sáng dư gây chói cho phương tiện đi ngược chiều. Vùng chiếu sáng trung tâm được tạo hình sắc nét, hỗ trợ người lái nhận biết mặt đường và chướng ngại vật.

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu xanh lắp cho xe máy Yamaha Exciter 150

Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, dòng BI-LED PROJECTOR đã thực hiện quy trình chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật tại Việt Nam và được cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường kiểu loại phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. Đặc biệt, sản phẩm được phát triển theo hướng đáp ứng các yêu cầu về kết cấu, quang học, màu ánh sáng và độ ổn định trong quá trình vận hành.

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu vàng dành cho Honda Wave 110 và Honda Lead 125

Yếu tố này được doanh nghiệp nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường đèn xe máy nâng cấp có nhiều sản phẩm dạng bóng LED rời, bi cầu rời hoặc các giải pháp yêu cầu cắt nối dây, can thiệp vào chóa và hệ thống điện.

ZHI.PAT lựa chọn phát triển nguyên cụm đèn theo từng mẫu xe, qua đó hướng tới hạn chế việc cắt nối hoặc thay đổi không cần thiết hệ thống nguyên bản.

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu vàng lắp cho Honda Wave 110

Về an toàn trong quá trình vận hành, sản phẩm sử dụng chip LED chuyên dùng cho xe máy, tích hợp giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy.

Hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ. Cụm đèn cũng đạt chuẩn chống nước, bụi IP67 và sử dụng vật liệu hướng tới khả năng chịu rung, nhiệt, nước và các điều kiện môi trường đặc thù của xe máy.

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu đỏ dành cho xe máy Honda

Dòng sản phẩm mới có giá bán lẻ đề xuất từ 1,89 triệu đồng đến 2,19 triệu đồng. Trong đó, ZHI.PAT W110 có giá 1,89 triệu đồng; VS110 và LD125 cùng ở mức 1,99 triệu đồng; EX150 có giá 2,19 triệu đồng.

Đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới định vị màu đỏ lắp cho xe máy Honda

ZHI.PAT hiện tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất phụ tùng, giải pháp chiếu sáng dành cho xe máy. Doanh nghiệp cho biết, dòng BI-LED PROJECTOR được phát triển trên nền tảng kết hợp giữa thiết kế, hiệu năng chiếu sáng, khả năng tương thích, độ bền và trải nghiệm lắp đặt.