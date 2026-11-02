Zendaya gây sốt với màn tái hiện biểu tượng thời trang Hollywood

Theo Page Six, Zendaya trở thành một trong những ngôi sao thu hút sự quan tâm trong mùa Halloween năm nay khi lựa chọn hóa thân thành Halle Berry, tái hiện hình ảnh nữ minh tinh tại buổi công chiếu phim X-Men năm 2000.

Theo đó, mới đây, stylist lâu năm của Zendaya là Law Roach đã đăng tải loạt ảnh nữ diễn viên 30 tuổi diện bộ trang phục vintage của thương hiệu Lanvin. Anh đồng thời chia sẻ những bức ảnh Halle Berry mặc thiết kế tương tự cách đây 26 năm, tạo nên màn so sánh thú vị giữa hai thế hệ ngôi sao Hollywood.

Zendaya tái hiện hình ảnh nữ minh tinh tại buổi công chiếu phim X-Men năm 2000.

Bộ trang phục gồm áo bikini dây mảnh kết hợp quần đồng bộ, nổi bật với họa tiết hình học màu vàng. Thiết kế mang đậm tinh thần thời trang đầu những năm 2000, gợi nhớ giai đoạn phong cách Y2K từng thống trị các thảm đỏ quốc tế. Law Roach cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ Lanvin vì đã cho mượn bộ trang phục để Zendaya thực hiện màn hóa thân đặc biệt này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Zendaya lấy cảm hứng thời trang từ Halle Berry. Trước đó, tại lễ trao giải Emmy 2026 diễn ra vào tháng 9, ngôi sao phim Dune từng xuất hiện trong chiếc váy Prada được thiết kế riêng, với chất liệu xuyên thấu, đường cổ khoét sâu và những chi tiết đính kết lấp lánh.

Tạo hình này được lấy cảm hứng từ bộ váy ngắn đính hạt của thương hiệu Collette Dinnigan mà Halle Berry từng diện tại buổi công chiếu phim Die Another Day năm 2002.

Không chỉ tương đồng về trang phục, Zendaya còn lựa chọn kiểu tóc pixie ngắn, gợi nhớ mái tóc đặc trưng của Halle Berry trong giai đoạn đầu những năm 2000.

Law Roach từng xác nhận kiểu tóc mới của Zendaya được lấy cảm hứng trực tiếp từ đàn chị. Sau sự kiện, nam stylist tiếp tục tiết lộ rằng toàn bộ tạo hình của nữ diễn viên cũng là lời tri ân dành cho phong cách thời trang của Halle Berry.

Trước đó tại lễ trao giải Emmy 2026 diễn ra vào tháng 9, ngôi sao phim Dune từng xuất hiện trong chiếc váy Prada được thiết kế riêng.

Về phía Halle Berry, nữ minh tinh 60 tuổi đã công khai bày tỏ sự yêu thích trước màn tái hiện của Zendaya. Trên Instagram, bà dành lời khen cho đàn em và nhận xét rằng Zendaya đã thực sự tỏa sáng trong đêm trao giải.

Việc Zendaya tiếp tục lựa chọn hình ảnh Halle Berry cho Halloween 2026 càng cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của nữ minh tinh đối với phong cách thời trang của thế hệ diễn viên trẻ. Bên cạnh những câu chuyện thời trang, Halle Berry gần đây cũng thu hút sự chú ý vì tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ Olivier Martinez.

Theo Page Six, sau quá trình xem xét và nghe lời khai tại tòa, thẩm phán đã hủy bỏ lệnh hạn chế tạm thời đối với Halle Berry vào ngày 29/10. Olivier Martinez tiếp tục giữ quyền trực tiếp chăm sóc con trai Maceo, trong khi hai bên có quyền giám hộ pháp lý chung. Yêu cầu ban hành lệnh hạn chế liên quan đến cáo buộc bạo lực gia đình của Martinez cũng bị bác bỏ.

Dù vậy, tâm điểm trong lần xuất hiện mới nhất của Zendaya vẫn là màn tái hiện thời trang đầy dụng ý. Từ thảm đỏ Emmy đến Halloween, nữ diễn viên đang cho thấy cách cô kết hợp những thiết kế mang tính biểu tượng của Hollywood với dấu ấn cá nhân, đồng thời đưa phong cách Y2K trở lại trong những khoảnh khắc thời trang đáng chú ý.