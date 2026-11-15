Zenbook 14 phiên bản mới ra mắt tại Việt Nam: Mỏng nhẹ, pin lâu

Zenbook 14 phiên bản mới 2026 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, đây là mẫu laptop mỏng nhẹ dành cho những người dùng mong muốn một thiết bị đồng hành cùng phong cách sống, mang cá tính và cảm xúc cá nhân, hơn cả một món đồ công nghệ thuần túy. Điểm cốt lõi của dòng sản phẩm này nằm ở một triết lý đơn giản: Thiết kế tốt không cố thêm nhiều nâng cấp không cần thiết, mà là tinh chỉnh những yếu tố thực sự quan trọng với người dùng.

Trong một thị trường mà cấu hình có thể được so sánh bằng những con số, trải nghiệm sở hữu lại đến từ nhiều điều nhỏ hơn: Cảm giác thích thú khi mở máy, sự thoải mái khi mang theo mỗi ngày và khả năng đáp ứng công việc mà không phải liên tục tìm ổ cắm điện. Zenbook 14 vì thế không chỉ hướng đến việc trở thành một chiếc laptop phục vụ công việc. Sản phẩm còn muốn trở thành thiết bị mà người dùng thực sự yêu thích khi nhìn thấy, chạm vào và mang theo trong cuộc sống hằng ngày.

Ảnh: Asus.

Được trang bị tùy chọn vi xử lý AMD (UX3480KA), Intel® (UX3480AA) hoặc Snapdragon® (UX3480QA), Zenbook 14 mới kết hợp nghệ thuật chế tác Ceraluminum™ độc bản của Zenbook với những sắc màu nổi bật, hiệu năng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI cùng những trải nghiệm được chăm chút cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, tất cả trong một thiết kế thanh lịch và nhẹ nhàng.

Được thiết kế dành cho những người dùng hiện đại, những người làm việc, sáng tạo, học tập và kết nối ở bất cứ đâu, ASUS Zenbook 14 cân bằng giữa nghệ thuật chế tác cao cấp và khả năng di động nhẹ nhàng, linh hoạt. Với trọng lượng chỉ từ 1,1 kg và khung máy kim loại nguyên khối bền bỉ, laptop dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình, từ giảng đường, văn phòng, quán cà phê đến những chuyến đi xa.

Ảnh: Asus.

Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook, vật liệu công nghệ cao mang đến độ bền vượt trội cùng cảm giác chạm đặc trưng tựa gốm. Hai phiên bản màu sắc mới mang đến hai cá tính khác biệt. Hồng San Hô lấy cảm hứng từ những bãi cát hồng nổi tiếng của Indonesia, tạo cảm giác tươi sáng và nổi bật. Trong khi đó, Băng Bắc Cực gợi liên tưởng đến vẻ trong trẻo, thanh bình của những miền băng tuyết, phù hợp với người yêu thích sự tinh tế và nhẹ nhàng.

Được thiết kế để chống trầy xước, hạn chế bám dấu vân tay và chống lại những hao mòn trong quá trình sử dụng hằng ngày, Ceraluminum biến Zenbook 14 từ một công cụ phục vụ công việc thành món đồ công nghệ mà người dùng thực sự yêu thích mang theo và sử dụng mỗi ngày.

Ảnh: Asus.

Về thời lượng pin, cả hai phiên bản đều đạt tới 18 giờ lướt web liên tục. Khi phát video, UX3480QA dẫn đầu với trên 30 giờ dù chỉ có pin 50Wh, còn UX3480AA đạt trên 29 giờ với pin 70Wh, dung lượng lớn hơn khoảng 40%. (Cần lưu ý đây là kết quả đo ở độ sáng 150 nits và hai cấu hình dùng màn hình khác nhau (3K 120Hz với bản Intel, Full HD với bản Snapdragon), nên thời lượng thực tế còn phụ thuộc vào setting và tác vụ của người dùng.

Cả hai đều đi kèm bộ sạc USB-C 68W nhỏ gọn, dùng chung được cho điện thoại và máy tính bảng. Về tốc độ sạc, UX3480QA nhanh hơn với 50% trong 30 phút, còn UX3480AA đạt 60% trong 49 phút (khi máy tắt hoặc ở chế độ chờ). Chế độ Battery Care trong MyASUS còn cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100% để kéo dài tuổi thọ pin.

ASUS Zenbook 14 mang đến hiệu năng nhanh nhạy trên nhiều nền tảng vi xử lý tích hợp AI:

· Zenbook 14 UX3480KA: trang bị vi xử lý lên đến AMD Ryzen™ AI 7 345 với NPU đạt 50 TOPS

· Zenbook 14 UX3480AA: trang bị vi xử lý lên đến Intel Core™ Ultra 9 Series 3 với NPU đạt 50 TOPS

· Zenbook 14 UX3480QA: trang bị vi xử lý Snapdragon X với NPU đạt 45 TOPS

Mỗi phiên bản được thiết kế để hỗ trợ thế hệ trải nghiệm mới với AI, giúp người dùng duyệt web, sáng tạo nội dung, cộng tác và thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn. Từ các công cụ hỗ trợ năng suất bằng AI, tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung đến những trải nghiệm Copilot+ PC trên các phiên bản được hỗ trợ, Zenbook 14 đưa sức mạnh AI vào các tác vụ hằng ngày.

Ảnh: Asus.

ASUS Zenbook 14 được phát triển dựa trên một triết lý đơn giản: công nghệ tốt nhất nên mang đến trải nghiệm tự nhiên và dễ dàng. Máy sở hữu màn hình ASUS OLED lên đến 3K 120Hz sống động với tỷ lệ khung hình rộng 16:10 cùng tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 89%, mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn để người dùng tập trung, sáng tạo và tận hưởng nội dung.

Hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos™ mang đến âm thanh sống động, trong khi bàn di chuột cảm ứng hỗ trợ thao tác thông minh với kích thước lớn hơn, tạo nên trải nghiệm tương tác trực quan và thuận tiện hơn.

Ảnh: Asus.

Đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt khi di chuyển, mọi phiên bản Zenbook 14 đều được trang bị hệ thống cổng I/O đa dạng, bao gồm USB-C, USB Type-A, HDMI® và jack âm thanh kết hợp, loại bỏ nhu cầu sử dụng các bộ chuyển đổi cồng kềnh trong quá trình sử dụng hằng ngày, đồng thời giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi.

Camera tích hợp AI, Windows Studio Effects, nhận diện khuôn mặt Windows Hello và tính năng bảo mật Microsoft Pluton góp phần mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch và an toàn hơn.