Dù đã rời One Direction từ năm 2015 và theo đuổi sự nghiệp solo trong suốt một thập kỷ qua, Zayn Malik vẫn khiến người hâm mộ thích thú khi có động thái gợi nhắc đến nhóm nhạc đình đám một thời. Chỉ bằng một bình luận ngắn trên Instagram, nam ca sĩ đã khiến cộng đồng Directioners (tên gọi người hâm mộ One Direction) không khỏi phấn khích.

Mới đây, Zayn Malik bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi tương tác với một bài đăng trên Instagram của Cozy Crew Club, thương hiệu chuyên kinh doanh quần áo trẻ em và quà tặng cá nhân hóa có trụ sở tại Anh.

Cụ thể, thương hiệu này đăng tải một đoạn video hài hước ghi lại hình ảnh một nhân viên kèm theo lời nhắn về thử thách do sếp đưa ra: "Sếp nói tôi có thể nghỉ ngày Black Friday nếu khiến được một thành viên One Direction bình luận".

Tưởng chừng đây chỉ là một lời thách đố vui vẻ trên mạng xã hội, bài đăng lại nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Zayn Malik trực tiếp xuất hiện trong phần bình luận. Nam ca sĩ để lại lời nhắn ngắn gọn: "Enjoy the day off" (Tận hưởng ngày nghỉ nhé), kèm biểu tượng ngọn lửa.

Chỉ với một câu trả lời đơn giản, Zayn Malik đã giúp nhân viên của Cozy Crew Club hoàn thành thử thách và có được ngày nghỉ như mong muốn. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thực sự phấn khích không chỉ nằm ở kết quả của màn tương tác này, mà còn ở việc nam ca sĩ sẵn sàng đáp lại một lời đề nghị nhắc đến danh xưng thành viên One Direction.

Phía thương hiệu sau đó tiếp tục chia sẻ phản ứng của nhân viên trước màn tương tác bất ngờ. Đáng chú ý, người này tỏ ra khá bình tĩnh trước sự việc, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt trong phần bình luận. Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng nếu bản thân nhận được phản hồi trực tiếp từ Zayn Malik, họ chắc chắn sẽ khó giữ được sự bình tĩnh như vậy.

Đối với Directioners, khoảnh khắc này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó gợi nhắc về quãng thời gian Zayn Malik hoạt động cùng One Direction. Tháng 3/2015, nam ca sĩ chính thức thông báo rời nhóm sau gần 5 năm đồng hành. Đến tháng 8 cùng năm, bốn thành viên còn lại cũng xác nhận nhóm bước vào giai đoạn tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.

Sau khi rời One Direction, Zayn Malik tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân và xây dựng màu sắc riêng. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với những sản phẩm mang hơi hướng R&B, trong đó có bản hit Dusk Till Dawn. Dù không còn hoạt động chung với các thành viên, cái tên Zayn Malik vẫn luôn gắn liền với một trong những nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng lớn của thế hệ 2010.

Đáng chú ý, việc Zayn Malik thoải mái hưởng ứng thử thách tìm kiếm một thành viên One Direction đã khơi lại những cuộc thảo luận về mối liên hệ giữa anh và nhóm nhạc cũ. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi nam ca sĩ không né tránh danh xưng từng làm nên tên tuổi của mình, đồng thời vẫn sẵn sàng tạo ra những khoảnh khắc gần gũi với cộng đồng Directioners.

Dù chỉ là một tương tác nhỏ trên mạng xã hội, hành động của Zayn Malik một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của One Direction trong lòng khán giả. Với người hâm mộ, bất kể mỗi thành viên hiện theo đuổi con đường riêng, những dấu ấn mà nhóm từng tạo nên vẫn là một phần không thể thiếu trong hành trình âm nhạc của họ.