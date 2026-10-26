Zara Larsson lập kỷ lục với đêm diễn lớn nhất sự nghiệp

Zara Larsson vừa đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi thực hiện buổi biểu diễn với tư cách nghệ sĩ chính có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đêm diễn tại Sydney, Australia, thu hút hơn 12.500 khán giả, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong hành trình lưu diễn Midnight Sun Tour của nữ ca sĩ.

Ngày 23/10, Zara Larsson tổ chức đêm diễn tại Sydney trong khuôn khổ Midnight Sun Tour. Với tổng cộng 12.596 khán giả tham dự, đây không chỉ là buổi biểu diễn có lượng người xem đông nhất trong tour diễn hiện tại mà còn là show diễn với tư cách nghệ sĩ chính lớn nhất trong sự nghiệp của giọng ca Lush Life.

Sau đêm diễn, nữ ca sĩ 28 tuổi chia sẻ niềm vui và sự xúc động trên Instagram, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã góp phần tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ này.

"SYDNEY!!! 12.596 lời cảm ơn!", Zara Larsson viết. Cô nhấn mạnh đây là buổi diễn lớn nhất của Midnight Sun Tour cũng như show diễn lớn nhất từ trước đến nay của bản thân. Nữ ca sĩ còn hào hứng nhắc đến bầu không khí cuồng nhiệt tại Sydney, đặc biệt là tiếng cổ vũ vang dội từ khán giả trong suốt chương trình.

"Và trời ơi, mọi người đã cổ vũ quá lớn!", cô chia sẻ, thể hiện sự bất ngờ trước tình cảm mà người hâm mộ Australia dành cho mình. Khép lại bài đăng, Zara Larsson gửi lời cảm ơn đến đất nước này bằng dòng trạng thái ngắn gọn: "Australia, thật vui biết bao!".

Bên cạnh khán giả, nữ ca sĩ cũng dành lời cảm ơn cho Cat & Calmell, nghệ sĩ đảm nhận vai trò mở màn trong đêm diễn. Cô đánh giá cao phần trình diễn của bộ đôi khi giúp khuấy động không khí, khiến khán giả hào hứng trước khi mình xuất hiện trên sân khấu.

Cột mốc tại Sydney có ý nghĩa đặc biệt đối với Zara Larsson trong bối cảnh Midnight Sun Tour đang bước vào chặng cuối. Chuyến lưu diễn khởi động vào tháng 10 năm ngoái, với các điểm dừng chân tại nhiều thành phố ở châu Âu. Đầu năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục đưa tour diễn đến Bắc Mỹ, trước khi mở rộng hành trình sang một số địa điểm tại châu Á.

Theo kế hoạch được công bố trong bài viết, Midnight Sun Tour sẽ khép lại tại Bangkok, Thái Lan, vào ngày 1/11. Như vậy, đêm diễn lập kỷ lục ở Sydney trở thành một trong những dấu mốc nổi bật trước khi hành trình lưu diễn kết thúc.

Được biết đến rộng rãi qua những ca khúc như Lush Life, Zara Larsson đã xây dựng hình ảnh nghệ sĩ pop với phong cách trình diễn giàu năng lượng. Thành công của đêm diễn tại Sydney cho thấy sức hút của nữ ca sĩ trên sân khấu quốc tế, đồng thời đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp biểu diễn trực tiếp của cô.

Với 12.596 khán giả cùng bầu không khí cuồng nhiệt, đêm diễn tại Australia không chỉ mang đến cho Zara Larsson một kỷ lục cá nhân mà còn là món quà tinh thần trước khi Midnight Sun Tour khép lại. Lời chia sẻ đầy phấn khích của nữ ca sĩ sau chương trình phần nào cho thấy ý nghĩa của cột mốc này: một đêm diễn mà cô có thể tự hào khi nhìn lại hành trình âm nhạc của mình