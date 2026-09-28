Zaporizhzhia: Thành phố sống giữa vòng vây UAV và bom lượn

Các quân nhân thuộc đơn vị hỗn hợp chống UAV tại Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: The Kyiv Independent

Tại Kosmichnyi, một trong những khu vực thường xuyên hứng chịu các đợt tập kích ở thành phố Zaporizhzhia của Ukraine, trẻ em vẫn chơi trong công viên. Một số em mặc trang phục ngụy trang, những em khác cười đùa trên cầu trượt.

Rồi bất ngờ, tiếng vo ve của một chiếc UAV vang lên, át cả tiếng vui chơi. “Shahed!”, một đứa trẻ hét lên. Các em chạy vào những hàng cây gần đó và ngước nhìn chiếc UAV mà các em cho rằng có thể là một thiết bị đánh chặn của Ukraine.

Khoảng 700.000 người vẫn sinh sống tại Zaporizhzhia, thành phố nằm bên sông Dnipro ở đông nam Ukraine, nổi tiếng với các ngành luyện kim và cơ khí. Khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu, thành phố từng trở thành một trung tâm nhân đạo quan trọng, tiếp nhận những người rời khỏi các khu vực bị chiếm đóng như Mariupol và Berdiansk.

Từ tháng 6, theo The Kyiv Independent, các cuộc tập kích bằng UAV và bom lượn nhằm vào Zaporizhzhia gia tăng, trong khi UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố. Chính quyền địa phương đã cho lắp lưới chống FPV trên một số tuyến đường chính.

The Kyiv Independent cho biết, các lực lượng Nga, trong quá trình tìm cách tiến về phía Zaporizhzhia, đã tập trung phá vỡ các tuyến hậu cần ra vào thành phố và tấn công nhiều mục tiêu.

Khu Kosmichnyi, nằm cách tiền tuyến khoảng 20 km, đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt tập kích. Khoảng 100.000 cư dân tại đây phải cân nhắc giữa việc thích nghi với tình hình mới và rời đi.

Volodymyr Volobuev, người đứng đầu khu vực, cho biết Kosmichnyi thường hứng chịu 2-3 quả bom lượn mỗi ngày.

Những đợt bom lượn gia tăng

Ở một khu vực khác của Kosmichnyi, bà Liudmyla Pavelko, 77 tuổi, đang chuẩn bị đi mua thực phẩm thì một quả bom lượn phát nổ phía trên tòa nhà chung cư cũ nơi bà sinh sống vào một buổi sáng tháng 8.

Sức ép từ vụ nổ hất bà từ nhà bếp ra hành lang. “Mọi thứ ở đó — cửa sổ, khung cửa, gạch ốp tường — đều đổ xuống người tôi”, bag Pavelko kể với The Kyiv Independent tại bệnh viện hai ngày sau vụ việc.

Pavelko cho biết bà tin rằng một khu ký túc xá gần đó, nơi các binh sĩ Ukraine sinh sống, có thể là mục tiêu của cuộc tấn công. Theo tờ báo, tại các thành phố gần tiền tuyến như Zaporizhzhia, quân nhân và dân thường thường sống ở những khu vực gần nhau, khiến dân thường có thể gặp nguy hiểm khi các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự.

Những cuộc giải cứu giữa nguy hiểm

Khi các cuộc tập kích trở nên thường xuyên hơn, lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tiếp cận những địa điểm bị đánh trúng để tìm kiếm người sống sót.

Một trong những nguy cơ lớn nhất là các cuộc tấn công “đánh kép”, tức là sau đợt tấn công đầu tiên, địa điểm vừa bị đánh có thể tiếp tục trở thành mục tiêu, khiến lực lượng cứu hộ đang đến hiện trường đối mặt với nguy hiểm.

Dmytro Borodatyi, người đứng đầu bộ phận phản ứng nhanh thuộc Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine, cho biết lực lượng cứu hộ hiểu rằng bất kỳ địa điểm nào vừa bị tên lửa, bom hoặc UAV Shahed đánh trúng cũng có thể tiếp tục bị tấn công.

Khi nhận thấy nguy cơ, lực lượng cứu hộ tạm thời dừng công việc và tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, nếu vẫn còn người bị thương mắc kẹt dưới đống đổ nát, một nhóm nhỏ đôi khi tiếp tục làm việc bất chấp nguy hiểm.

“Mỗi phút là một cơ hội để cứu một mạng người”, Borodatyi nói.

Theo các nhân viên cứu hộ, việc tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, thậm chí một tuần. Khi không thể xác định vị trí người mất tích, họ sử dụng camera tìm kiếm và chó nghiệp vụ.

Các nhân viên cứu hộ cũng có lúc đứng im lặng để lắng nghe những âm thanh rất nhỏ, chẳng hạn tiếng ai đó gõ hoặc di chuyển dưới đống đổ nát.

Oleh Onishchenko, một nhân viên cứu hộ thuộc cơ quan này, cho biết đồng nghiệp của ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công kiểu “đánh kép” chỉ một ngày trước đó.

Cố gắng duy trì cuộc sống

Dù các cuộc tấn công gia tăng, nhiều cư dân Zaporizhzhia vẫn quyết định ở lại và cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật.

Một ngày tháng 8 đầy nắng, một nhóm người địa phương ngồi bên bãi cát ven sông Dnipro, chỉ một ngày sau điều mà họ mô tả là cuộc tập kích kết hợp nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu.

Hennadii Kolomoiets, một người dân địa phương 40 tuổi, cho biết ông ra ngoài để giảm bớt căng thẳng sau một đêm khó khăn phải trú ẩn tại một cơ sở luyện kim, trong lúc mặt đất rung chuyển phía trên.

Tại một nhà hát gần sông Dnipro, Olha Donik đang dọn dẹp sau một buổi diễn tập phải kết thúc sớm vì cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm. Donik là giám đốc Nhà hát Thành phố Actor's House, nơi có 62 nhân viên gồm diễn viên, vũ công và nhạc công.

Nhà hát vẫn tổ chức các vở diễn tại thành phố tiền tuyến. Theo Donik, việc duy trì những thói quen từng tồn tại trước chiến tranh, chẳng hạn đi xem kịch, có thể giúp người dân cảm thấy bớt cô đơn khi ở bên những người cũng trải qua hoàn cảnh tương tự.