Bắt nguồn từ Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) và được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hoá Việt Nam, ngày 24/11 hàng năm được chọn là Ngày Văn hoá Việt Nam, với mục đích tạo cơ hội để mỗi người Việt cùng nhìn lại, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tinh thần cốt lõi của dân tộc.

Là nền tảng công nghệ gắn bó sâu sắc với đời sống của hơn 82,6 triệu người Việt, thông qua dịp lễ này, Zalo mong muốn đưa truyền thống tiệm cận hơn với nhịp sống hiện đại dựa trên sự thấu hiểu văn hoá bản địa.

Ra mắt từ ngày 19/11, bộ nhãn dán “Thanh âm tiếng Việt” được mở sẵn trên ứng dụng cho toàn bộ người dùng. Bộ nhãn dán khắc họa hình ảnh nhân vật capybara Zapy thân thuộc với người dùng Zalo trong trang phục đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời lồng ghép khéo léo các câu nói quen thuộc của người Việt ba miền như “Quý hoá quá”, “Chu choa”, “Cái chi rứa?”, “Hổng chịu đâu”... Người dùng có thể sử dụng bộ nhãn dán để tạo thành những tình huống giao tiếp vui vẻ, bày tỏ cảm xúc khi trò chuyện và góp phần lan tỏa văn hoá Việt đến bạn bè.

Bộ nhãn dán “Thanh âm tiếng Việt” tái hiện nhân vật Zapy với trang phục và câu thoại đặc trưng của người Việt ba miền.

Lấy cảm hứng từ đời sống giao tiếp thực tế, bộ nhãn dán truyền tải thông điệp rằng bản sắc dân tộc không chỉ hiện diện ở những giá trị lớn lao mà còn sống động trong từng lời ăn tiếng nói bình dị mỗi ngày. Qua đó, Zalo thể hiện sự thấu hiểu về thói quen biểu đạt cảm xúc, lời nói của người Việt, tiếp tục khẳng định hình ảnh một nền tảng công nghệ gần gũi, gắn bó thân thiết với người dùng trong từng cuộc trò chuyện.

Song song với bộ nhãn dán, Zalo còn giới thiệu hình nền cuộc gọi (Call background) mang thông điệp “Tự hào văn hoá Việt Nam”. Xuất hiện trong các cuộc gọi của người dùng xuyên suốt từ 19/11 đến hết ngày 24/11, hình nền cuộc gọi tái hiện hình ảnh các nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật diễn xướng ba miền Bắc - Trung - Nam như đàn bầu trong Hát Xẩm (miền Bắc), đàn tranh trong Nhã nhạc cung đình Huế (miền Trung), ghi-ta phím lõm trong Đờn ca tài tử (miền Nam), để mỗi cuộc gọi là một lần lan toả nét đẹp văn hoá Việt Nam. Thông qua thế mạnh công nghệ và ngôn ngữ thể hiện hiện đại, Zalo đưa văn hoá Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Hình nền cuộc gọi Zalo ra mắt riêng dịp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Đại diện Zalo, bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam, cho biết: “Là nền tảng gắn bó với hơn 82,6 triệu người dùng Việt Nam, Zalo mong muốn đồng hành cùng người dùng không chỉ trong các hoạt động giao tiếp hàng ngày mà còn trong việc gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Chiến dịch hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam là một trong những nỗ lực của Zalo nhằm đưa các giá trị tốt đẹp đến gần hơn với đời sống thường nhật thông qua công nghệ. Chúng tôi tự hào khi có cơ hội đóng góp vào hành trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam”.

Đây không phải là lần đầu tiên Zalo có các hoạt động hưởng ứng những ngày lễ lớn của đất nước. Vào dịp Quốc khánh 2/9/2026, hình nền cuộc gọi với hình ảnh Lễ đài Độc Lập trên Zalo ghi nhận hơn 1,2 tỷ cuộc gọi được thực hiện trong suốt 8 ngày diễn ra sự kiện. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Zalo ra mắt chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với bộ 12 giao diện Việt Nam lấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm, thu hút 5 triệu người sử dụng chỉ sau một tuần, trở thành sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng trên nền tảng.

Zalo nhiều năm qua đã đồng hành cùng các cơ quan ban ngành trong nhiều chiến dịch lớn nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Việc triển khai các tiện ích hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 tiếp tục khẳng định cam kết của Zalo trong việc kiến tạo một môi trường số văn minh, mang lại những giá trị thiết thực và tích cực cho cộng đồng người Việt.